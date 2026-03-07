C’è posta per te, la nuova moglie del padre lascia lo studio, le figlie la demoliscono: “C’è il cane che morde”

Francesco e Maria non se lo aspettavano. Quando si sono seduti davanti alla busta, probabilmente credevano di trovarsi in uno studio televisivo per una riconciliazione di facciata. Invece Chiara e Marilena, le figlie di lui, avevano in mente qualcosa di molto più preciso: smontare, pezzo per pezzo, anni di silenzi e porte chiuse in faccia. L'ultima puntata col botto di C'è posta per te racconta una storia di abbandoni, gelosie. Storie che possono essere molto comuni. Di secondi matrimoni e figli distanti.

Maria lascia lo studio, le figlie si alzano ad applaudire

La tensione esplode presto. Maria, seconda moglie di Francesco, non regge il peso delle accuse e abbandona lo studio. Le figlie si alzano in piedi. L'applauso che parte dalle loro mani è qualcosa di più di un gesto teatrale: è un verdetto.

Poi Chiara, la più piccola, prende la parola e non si risparmia: "Papà, io avevo 16 anni quando è morta mamma. Abbiamo visto benissimo la reazione della signora Maria. Questo è lei. Non ci ha capito, come non sei stato tu. Perché sei tu che dovevi gestire questa situazione. Sei tu che non dovevi permettere a questa donna di mettersi tra noi." L'accusa al padre è netta, senza margini di interpretazione: "Lui ha pensato a sposarti, ha pensato a non rimanere solo, ma ha lasciato sua figlia."

"Non sei stato neanche uomo"

Chiara non si ferma alla denuncia. Lascia anche uno spiraglio aperto: "Tu non sei felice e si vede. Una cosa che apprezzo è che sei rimasto ad ascoltarci. Se vuoi possiamo cambiarla questa situazione. Tu hai bisogno delle tue figlie e delle tue nipoti che ti cercano e ti vogliono. La signora Maria non è nessuno per toglierci il padre."

Ma poi arriva la stilettata finale: "Non sei stato neanche uomo. Perché l'uomo doveva gestire questa situazione." Francesco prova a difendersi: "Una volta che mi sposo, bisogna rispettare anche mia moglie. Chiara non la rispettava." La risposta di Chiara chiude il cerchio senza lasciare spazio a repliche: "Mia madre non mi avrebbe mai lasciato in mezzo a una strada, si è visto."

Maria De Filippi esce dallo studio per cercare la signora

Nel frattempo, Maria De Filippi cerca di ricucire. Prova a convincere la moglie di Francesco a rientrare, visto che le figlie sembrano voler trovare un accordo. Ma quando esce dallo studio per andarla a prendere, scopre che non c'è più neanche nei pressi. "Non è manco più qua dietro", commenta con la sua ironia secca.

Francesco, nel frattempo, dice di voler fare un viaggio con le figlie e con la moglie. Chiara lo liquida: "Lei non vuole. Io non ti direi mai scegli lei o noi, come ha fatto lei con te."

"C'è il cane che morde": la battuta che spacca lo studio

Poi arriva il dettaglio che fotografa meglio di qualsiasi discorso la situazione familiare: quando Francesco incontra le figlie in pubblico e Maria è con lui, loro non possono avvicinarsi. Maria De Filippi chiede il perché. Chiara risponde senza esitare: "C'è il cane che morde."

Lo studio ride. Ma dietro la battuta c'è una storia di anni: una ragazza di sedici anni che perde la madre, un padre che si risposa in fretta e una nuova moglie che — stando al racconto delle figlie — ha tracciato confini invalicabili.

La busta si apre

Maria De Filippi prova a mettere in prospettiva la situazione prima della decisione finale: "Non deve avere un senso di colpa nel frequentarvi. Lui parla per due. Si sente in difetto perché lei non è con lui. Però vi vuol bene. È qua seduto con lei fuori. E quando andrà fuori farà anche fatica a raccontare quello che è successo." Alla fine la busta si apre. Francesco sceglie le figlie.