C’è posta per te, la nuova moglie del padre lascia lo studio, le figlie la demoliscono: “C’è il cane che morde”

C’è posta per te le figlie di Francesco accusano il padre di averle abbandonate dopo il secondo matrimonio. La signora Maria lascia lo studio, loro applaudono. Poi la battuta che spacca.
A cura di Gennaro Marco Duello
Francesco e Maria non se lo aspettavano. Quando si sono seduti davanti alla busta, probabilmente credevano di trovarsi in uno studio televisivo per una riconciliazione di facciata. Invece Chiara e Marilena, le figlie di lui, avevano in mente qualcosa di molto più preciso: smontare, pezzo per pezzo, anni di silenzi e porte chiuse in faccia. L'ultima puntata col botto di C'è posta per te racconta una storia di abbandoni, gelosie. Storie che possono essere molto comuni. Di secondi matrimoni e figli distanti.

Maria lascia lo studio, le figlie si alzano ad applaudire

La tensione esplode presto. Maria, seconda moglie di Francesco, non regge il peso delle accuse e abbandona lo studio. Le figlie si alzano in piedi. L'applauso che parte dalle loro mani è qualcosa di più di un gesto teatrale: è un verdetto.

Poi Chiara, la più piccola, prende la parola e non si risparmia: "Papà, io avevo 16 anni quando è morta mamma. Abbiamo visto benissimo la reazione della signora Maria. Questo è lei. Non ci ha capito, come non sei stato tu. Perché sei tu che dovevi gestire questa situazione. Sei tu che non dovevi permettere a questa donna di mettersi tra noi." L'accusa al padre è netta, senza margini di interpretazione: "Lui ha pensato a sposarti, ha pensato a non rimanere solo, ma ha lasciato sua figlia."

"Non sei stato neanche uomo"

Chiara non si ferma alla denuncia. Lascia anche uno spiraglio aperto: "Tu non sei felice e si vede. Una cosa che apprezzo è che sei rimasto ad ascoltarci. Se vuoi possiamo cambiarla questa situazione. Tu hai bisogno delle tue figlie e delle tue nipoti che ti cercano e ti vogliono. La signora Maria non è nessuno per toglierci il padre."

Ma poi arriva la stilettata finale: "Non sei stato neanche uomo. Perché l'uomo doveva gestire questa situazione." Francesco prova a difendersi: "Una volta che mi sposo, bisogna rispettare anche mia moglie. Chiara non la rispettava." La risposta di Chiara chiude il cerchio senza lasciare spazio a repliche: "Mia madre non mi avrebbe mai lasciato in mezzo a una strada, si è visto."

Maria De Filippi esce dallo studio per cercare la signora

Nel frattempo, Maria De Filippi cerca di ricucire. Prova a convincere la moglie di Francesco a rientrare, visto che le figlie sembrano voler trovare un accordo. Ma quando esce dallo studio per andarla a prendere, scopre che non c'è più neanche nei pressi. "Non è manco più qua dietro", commenta con la sua ironia secca.

Francesco, nel frattempo, dice di voler fare un viaggio con le figlie e con la moglie. Chiara lo liquida: "Lei non vuole. Io non ti direi mai scegli lei o noi, come ha fatto lei con te."

"C'è il cane che morde": la battuta che spacca lo studio

Poi arriva il dettaglio che fotografa meglio di qualsiasi discorso la situazione familiare: quando Francesco incontra le figlie in pubblico e Maria è con lui, loro non possono avvicinarsi. Maria De Filippi chiede il perché. Chiara risponde senza esitare: "C'è il cane che morde."

Lo studio ride. Ma dietro la battuta c'è una storia di anni: una ragazza di sedici anni che perde la madre, un padre che si risposa in fretta e una nuova moglie che — stando al racconto delle figlie — ha tracciato confini invalicabili.

La busta si apre

Maria De Filippi prova a mettere in prospettiva la situazione prima della decisione finale: "Non deve avere un senso di colpa nel frequentarvi. Lui parla per due. Si sente in difetto perché lei non è con lui. Però vi vuol bene. È qua seduto con lei fuori. E quando andrà fuori farà anche fatica a raccontare quello che è successo." Alla fine la busta si apre. Francesco sceglie le figlie.

Programmi TV
