Brando Ephrikian rompe il silenzio sulle accuse di Raffaella Scuotto: “Mai esercitato violenza, abuso o pressione”

Brando Ephrikian ha replicato alle gravi accuse mosse da Raffaella Scuotto. L’ex tronista di Uomini e Donne sostiene di non avere mai esercitato alcuna forma di violenza contro la sua ex fidanzata.

Brando Ephrikian ha rotto il silenzio dopo le pesanti accuse ricevute dalla sua ex fidanzata Raffaella Scuotto. L'ex corteggiatrice di Uomini e Donne sostiene di essere stata vittima di violenza fisica e psicologica da parte dell'uomo. L'ex tronista si è difeso, sostenendo che le accuse a lui rivolte siano infondate. "In questi giorni stanno circolando accuse molto gravi e diffamanti che mi riguardano": così ha aperto il video in cui ha raccontato la sua versione dei fatti.

Brando Ephrikian si difende dalle accuse di Raffaella Scuotto. Prima di entrare nel vivo della questione, ha precisato di essere convinto che il tema della violenza fisica e psicologica non debba mai essere banalizzato: "Le donne che subiscono realmente violenza meritano ascolto, tutela e verità sempre". Ha ripetuto due volte la parola "realmente". La sua posizione è chiara. Brando ha smentito la versione di Raffaella:

Sento il dovere di chiarire che le accuse mosse nei miei confronti non trovano alcun riscontro nei fatti e non corrispondono alla realtà. In modo altrettanto grave sono state diffuse delle conversazioni private che includono terze persone senza alcun consenso, in violazione della privacy e della dignità di chi nulla ha a che fare con questa vicenda.

L'ex tronista di Uomini e Donne, che proprio nel programma di Maria De Filippi aveva conosciuto Raffaella Scuotto, ha dichiarato di trovarsi suo malgrado al centro di "un’ondata mediatica fatta di giudizi, supposizioni e condanne preventive". Ritiene che il clamore stia superando la realtà dei fatti. E ha ribadito la sua estraneità a quanto raccontato dalla sua ex fidanzata:

Non comprendo l’origine di queste accuse, né il motivo per cui arrivano oggi, in questo modo e con questa violenza comunicativa. Posso solo ribadire con assoluta serenità che non ho mai esercitato alcuna forma di pressione, abuso o comportamento violento.

Ha fatto sapere che valuterà se intraprendere delle iniziative legali "nei confronti degli autori di tali comportamenti con rispetto per la verità e per tutte le persone coinvolte senza alimentare odio né scontri pubblici". Infine, ha chiesto di non essere giudicato colpevole prima che i fatti siano appurati.