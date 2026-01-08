Stefania Orlando derubata in casa, il furto dopo Capodanno: “I ladri entrati mentre dormivo. Sono traumatizzata”

Stefania Orlando ha raccontato di aver subito un furto in casa il giorno dopo Capodanno. Nella notte del 2 gennaio 2026 i ladri sono entrati a casa sua, mentre dormiva. Ospite di La Volta Buona oggi, giovedì 8 gennaio 2026, la showgirl ed ex concorrente del Grande Fratello Vip, ha spiegato nel dettaglio cosa le è successo qualche notte fa.

Il racconto di Stefania Orlando, derubata in casa

"Mi sono svegliata la mattina e mi sono accorta che sono entrati dal salotto, forzando le inferriate, facendo anche rumore" ha iniziato il suo racconto la showgirl, ex concorrente del Grande Fratello Vip. Credeva che i rumori, avvertiti intorno alle 2 di notte, provenissero dal piano di sopra: "Ho pensato anche "Domani chiedo alla signora di non fare tutto questo rumore". Erano circa le 2. Quando mi sono svegliata, sono uscita dalla camera da letto, che io ogni sera chiudo a chiave, e ho visto la finestra spalancata, la grata aperta, la porta accostata senza le chiavi dietro e ho sentito un brivido dentro di me". Solo allora si è resa conto che qualcuno era entrato a casa sua di notte.

"Ho capito che delle persone erano entrate in casa. Io ero lì, per fortuna chiusa dentro, altrimenti arrivavano da me. Sono rimasta traumatizzata, non ho più dormito da sola", ha spiegato Stefania Orlando a Caterina Balivo e al pubblico di Rai 1, spiegando che ora trascorre le notti in compagnia di amici che si alternano per non lasciarla sola. "Ora dormo con amici o amiche che si alternano. Sono rimasta traumatizzata", le parole prima di invitare i colleghi con un certo seguito sui social a non dare troppo in pasto agli utenti la loro vita di tutti i giorni. "Non so se sia colpa dei social, ma cerchiamo di non dare la nostra vita in pasto ai social perché probabilmente anche questo può indurre i ladri a fare queste azioni. Probabilmente avevano immaginato fossi fuori", le parole.