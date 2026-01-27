Stefania Orlando dopo il furto: “Ladri in casa per colpa di una foto sui social. Ora vivo di ansia”

"Se avessi pianto sarei stata esagerata, se sorrido sono una bugiarda". Stefania Orlando non ci sta e a Caterina Balivo risponde colpo su colpo agli scettici del web che hanno messo in dubbio il tentato furto subito a Capodanno. Dalla foto "esca" di Firenze che ha attirato i ladri, alla tentazione di mostrare gli atti giudiziari per difendersi dall'odio: il racconto nello studio de La Volta Buona.

Lo sfogo di Stefania Orlando

ìNonostante lo spavento di trovarsi i ladri in casa mentre era chiusa in camera, la conduttrice è stata travolta da un’ondata di fango, molti utenti non le hanno creduto perché ha raccontato l'episodio senza disperarsi. "Mettere in dubbio una cosa del genere mi ha colpita", ha esordito Stefania, visibilmente amareggiata. "Se l'avessi raccontato con le lacrime agli occhi mi avrebbero detto che ero esagerata. Sui social c'è sempre qualcuno che per amor di polemica deve scrivere qualcosa. Ma io mi porto ancora dietro l'ansia". Il livello di scetticismo è stato così alto da spingere la Orlando a pensare di pubblicare i documenti ufficiali per mettere a tacere i complottisti del web. "A un certo punto ho pensato di fare la foto della denuncia e pubblicarla", ha ammesso. Poi, la sterzata: "Mi sono detta che non devo dare spiegazioni a nessuno. Qualsiasi cosa condividi vieni sempre messa in dubbio".

L'errore del post: "Hanno pensato che non ci fossi"

La vicenda diventa anche un monito sui pericoli della sovraesposizione digitale. I ladri, infatti, sarebbero entrati in azione proprio a causa di una foto pubblicata dalla conduttrice: "Se io quel giorno non avessi messo una foto a Firenze… loro hanno pensato che non ci fossi". Un errore che ha trasformato un pomeriggio di festa in un incubo che, a distanza di settimane, continua a lasciarle addosso un senso di insicurezza e tensione.