Corona pubblica l’audio di Fanpage con Teresa Cilia, Rocco: “Abbiamo ricevuto pressioni per quella telefonata”

Nella seconda puntata di Non è la Tv, riflettori puntati su un contenuto rimasto finora inedito su Fanpage.it: gli estratti della telefonata tra Stefania Rocco e Teresa Cilia, della quale Fabrizio Corona ha pubblicato solo un breve spezzone nell'ultima puntata di Falsissimo. Il format prodotto da Deepinto — condotto da Andrea Parrella con la partecipazione di Rocco e Grazia Sambruna — trasmette in esclusiva una conversazione nata con un obiettivo preciso: verificare se esistesse davvero il cosiddetto “sistema De Filippi” dietro le quinte delle produzioni Fascino, come sostenuto da Fabrizio Corona. La rivelazione di Rocco: "Abbiamo ricevuto pressioni dopo la pubblicazione di quella telefonata".

Corona e l'audio di Fanpage

Stefania Rocco ha ricostruito l'origine del contatto con Teresa Cilia, ex di Uomini e Donne ed ex collaboratrice dei programmi Fascino. In passato, Cilia aveva alluso a una serie di comportamenti scorretti dell'autrice Raffaella Mennoia, la quale decise di querelarla; dopo il processo, l'ex tronista era stata assolta dalle accuse di diffamazione. Nelle prime settimane di gennaio, Rocco si è messa in contatto con Cilia per indagare proprio sull'esistenza di quel "Sistema De Filippi" a cui Corona fa riferimento, cercando di capire se esistesse un fondo di verità: "Faccio una telefonata che dura 30 minuti", ha spiegato la giornalista. Durante la seconda puntata di Non è la Tv, la regia ha mandato in onda un estratto di quella conversazione.

"Corona in queste settimane ha detto che esiste un sistema Maria, sto cercando di capire se esiste, mi hanno detto che con le persone che più tende a proteggere avrebbe una relazione. Ricordo che tu dicevi che dietro Mennoia si nascondesse un mondo", dice la giornalista durante la chiamata. Cilia risponde glissando l'argomento, ma rivelando un dettaglio inedito: "Maria De Filippi mi acquistò l'anello che mi aveva regalato Salvatore (Di carlo, suo ex marito, ndr) per la proposta di matrimonio, perché si doveva fare questa proposta per forza e il mio ex non aveva la disponibilità economica al tempo. Ma non ho mai chiesto soldi a Maria, come è stato detto".

La scelta editoriale e le pressioni ricevute

Nonostante il contenuto, la redazione di Fanpage.it decide di non procedere con la pubblicazione "perché non avevo trovato la conferma di un sistema e decido di non pubblicare", ha spiegato ancora Rocco. E ancora: "Io non ho chiamato solo Teresa. Penso che un giornalista debba farle tutte le domande, anche quelle antipatiche. Le risposte che ho ricevuto non avevano dignità di notizia, quindi ho deciso di non pubblicarle .

Nonostante la scelta di Fanpage.it di non pubblicare nulla per mancanza di riscontri oggettivi, Fabrizio Corona ha comunque diffuso quegli spezzoni, arrivando ad accusare la testata di avergli voluto "rubare lo scoop". Una versione dei fatti smentita con forza da Stefania Rocco, che ha rivelato la pesantezza del clima creatosi in redazione: "Ce la troviamo su Falsissimo e riceviamo tutta una serie di critiche e pressioni esterne, anche da parte di colleghi". A chiudere il cerchio è stato Andrea Parrella, che ha denunciato il paradosso di un attacco subìto proprio per aver svolto il proprio dovere professionale: "Ci hanno detto che ‘Certe domande non si fanno', ma siamo stati attaccati solo per aver fatto il nostro lavoro".