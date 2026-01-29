Non è la Tv: il caso Corona-De Filippi, il meme di Valeria Marini e il vallettismo di Samira e Miliddi

Nella seconda puntata di Non è la Tv, il format di Fanpage.it prodotto da Deepinto, condotto da Andrea Parrella e con Stefania Rocco e Grazia Sambruna, spazio ai temi della settimana: dallo scontro tra Fabrizio Corona e Maria De Filippi al tema del ritorno delle vallette in tv, con Samira Lui e Martina Miliddi. Per i reperti archeologici della televisione, l’indimenticabile meme di Valeria Marini.

I temi della puntata prendono spunto dai fatti della settimana: dallo scontro tra Fabrizio Corona e alcuni dei volti più rappresentativi della televisione Mediaset, come Maria De Filippi, il cui nome è emerso da una telefonata che Falsissimo ha mandato in onda tra Teresa Cilia e la redazione di Fanpage.it; spazio anche al tema del ritorno delle vallette in tv, come nei casi di Martina Miliddi ad Affari Tuoi e Samira Lui a La Ruota della Fortuna.

Per il momento dedicato ai reperti archeologici della televisione, sarà in collegamento con noi Valeria Marini, protagonista di uno storico momento rimasto nell’immaginario collettivo e oggi utilizzato come una delle reaction più diffuse sui social.

La telefonata tra Teresa Cilia e Fanpage.it

Nel corso della puntata, gli spettatori potranno ascoltare alcuni estratti della telefonata tra Rocco e Cilia, una conversazione nata con l’obiettivo di verificare se, come sostenuto da Corona, esistesse davvero un “sistema De Filippi” dietro le quinte dei programmi targati Fascino.

Si tratta di una telefonata che Fanpage.it non ha mai pubblicato, ma della quale Falsissimo ha trasmesso un brevissimo estratto nel corso dell’ultima puntata andata in onda. Spiegheremo le ragioni che ci hanno spinto a non rendere pubblica quella conversazione, risalente al 13 gennaio scorso: una scelta frutto di una linea editoriale precisa, il cui obiettivo resta informare senza violare il privato di chi fa televisione.

Le vallette stanno riportando gli spettatori verso la tv?

Nel corso della seconda puntata di Non è la Tv ci occuperemo inoltre della scelta, da parte della televisione, di riportare in auge il ruolo della valletta. Una modifica trasversale che ha coinvolto sia la Rai che Mediaset. Ma siamo sicuri che sia questa la strategia giusta per riportare le persone davanti al piccolo schermo?