Fabrizio Corona rilancia dopo lo stop di Mediaset: “C’è una terza denuncia contro Signorini”

Fabrizio Corona non si ferma dopo lo stop imposto da Mediaset e rilancia Falsissimo con un nuovo episodio in cui mostra le chat tra Medugno e Piscopo, la telefonata con Bernardini de Pace e annuncia l’esistenza di un terzo denunciante contro Signorini.

Fabrizio Corona non si ferma e prosegue nel suo attacco a quello che definisce "sistema Signorini". A pochi giorni dallo stop imposto da Mediaset per violazione dei diritti, che aveva portato alla cancellazione dell'episodio di Falsissimo pubblicato la scorsa settimana, Corona aveva annunciato nel pomeriggio la pubblicazione dello stesso episodio ripulito dalle immagini per le quali era stato bloccato (tra cui quelle del celebre momento di Pietro Taricone ai Telegatti, sul palco con Gerry Scotti e Maria De Filippi, oltre a Pier Silvio Berlusconi in platea). Oltre a questo, anche un'ulteriore puntata di Falsissimo, uno speciale aggiuntivo di 30 minuti dedicato unicamente agli abbonati.

La nuova puntata di Falsissimo, le chat tra Medugno e Piscopo

Nell'episodio in questione Corona non mostra alcuna intenzione di fare passi indietro. Continua a denunciare i meccanismi di potere che starebbero alla base del sistema Signorini, mostrando in questa occasione le chat tra Antonio Medugno e il suo manager Alessandro Piscopo, in particolare quelle parallele allo scambio di messaggi tra Medugno e Signorini che Corona aveva mostrato nelle precedenti puntate. Un carteggio che, secondo Fabrizio Corona, dimostrerebbe prima di tutto la consapevolezza dei due di dover fare di tutto per corteggiare Signorini, al fine di ottenere l'obiettivo di vedere Medugno nella casa del Grande Fratello.

La telefonata con Bernardini de Pace

Corona torna poi a menzionare Raoul Bova, mostrando una telefonata con l'avvocato Annamaria Bernardini de Pace, che con un ricorso al Garante della privacy era riuscita ad arginare il chiacchiericcio attorno all'attore dopo la puntata dedicata al suo rapporto con Martina Ceretti. Una telefonata in cui Corona provoca l'avvocato per i fatti che, dopo la vicenda Report, hanno riguardato proprio il Garante della privacy indagato, con Bernardini De Pace che mette subito giù la chiamata.

Una terza persona avrebbe denunciato Signorini

La puntata di Falsissimo si chiude poi con l'annuncio di Corona: "C'è un terzo denunciante". Una terza persona, dunque, che avrebbe sporto denuncia contro Alfonso Signorini, per fare emergere quello che Corona ha definito il "sistema Signorini". Dopo un messaggio vocale inviato a Corona da Stefano Bettarini, che riferisce di avere delle informazioni a disposizione che non può divulgare, salvo che non sia un magistrato a chiedergliele, l'episodio si chiude con una frase evocativa di Corona: "È un gigantesco vaso di Pandora".