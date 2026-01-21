Fabrizio Corona sulla denuncia di Mediaset per diffamazione e minacce: “Per fermarmi mi dovete sparare”

Fabrizio Corona in una story su Instagram commenta la denuncia di Mediaset ai suoi danni, per diffamazione e minacce nei confronti di vertici dell'azienda e di conduttori di trasmissioni televisive. In Procura a Milano, Mediaset ha chiesto, inoltre, alla Dda di attivarsi ai fini di ottenere una misura di prevenzione per impedire all'ex re dei paparazzi l'uso dei social e di altre piattaforme telematiche per divulgare contenuti legati a Falsissimo, suo format su Youtube con il quale ha sollevato il caso Signorini. Corona, dopo la notizia della denuncia, ha fatto sapere in una story che non intende "fare trattative": "Ormai è guerra, ve l'ho detto, trattative non ne facciamo. Racconterò tutta la verità anche su di voi, che coprite lui, per coprire voi. Per fermarmi mi dovete sparare".

Già ieri era circolata notizia sulla richiesta di Alfonso Signorini al tribunale che ha chiesto di bloccare la prossima puntata di Falsissimo, la cui uscita è programmata per lunedì 26 gennaio. Fabrizio Corona ha pubblicato sul suo profilo Instagram alcuni stralci del documento inoltratogli dal tribunale affinché eviti la pubblicazione del terzo e ultimo capitolo del caso Signorini. Non intende, però, cambiare idea e sempre via stories, ha replicato agli avvocati del noto conduttore annunciando la sua presenta in udienza, prevista per il prossimo giovedì. "Mi sa che gli avvocati di Signorini non hanno capito bene. Ci vediamo giovedì in udienza, non vedo l'ora. Preparatevi per la puntata di lunedì 26, perché quello che vedrete e ascolterete vi farà definitivamente capire il complesso e criminale sistema Signorini. Noi trattative non ne facciamo", le sue parole. Stando a quanto anticipato, racconterà di una denuncia firmata da un ex di Uomini e Donne che avrebbe denunciato episodi accaduti nel 2004, poi farà luce sulla figura di Samira Lui in Mediaset.