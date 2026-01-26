Fabrizio Corona dopo il blocco dei video su Signorini: “Non mi fermo. Se oggi zittiscono me, domani zittiscono voi”

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Caso Signorini-Corona ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Fabrizio Corona commenta sul suo canale Telegram la decisione arrivata poche ore fa dal Tribunale civile di Milano, che gli ha intimato di rimuovere le puntate di Falsissimo relative al caso Signorini e gli ha ordinato di non pubblicare ulteriori contenuti riferibili al giornalista.

“Questo è il Paese dove i potenti si proteggono tra loro e il diritto di cronaca vale solo se non disturba. Io non mi fermo. Ma se oggi zittiscono me, ragazzi, domani zittiscono voi”, ha scritto Corona ai follower che lo seguono sui social, commentando il provvedimento. “Il giudice blocca Falsissimo. Stasera è in programma la puntata, come sapete. Notizia di tutti i giornali: un giudice mi diffida e mi censura mentre indago su fatti gravi. Gravi. Non una condanna. Non una smentita. Solo tanta, ma tanta paura della verità”, ha aggiunto l’ex re dei paparazzi, facendo riferimento alla decisione firmata dal giudice Roberto Gentile.

Corona conclude con parole durissime: “Perché questa non è giustizia. È un sistema marcio. O facciamo rumore o ci seppelliscono nel silenzio che loro vogliono”.

Gli avvocati di Fabrizio Corona impugneranno il dispositivo

Nel frattempo, gli avvocati che assistono Fabrizio Corona hanno annunciato l’intenzione di impugnare il dispositivo, che vieta al volto di Falsissimo di pubblicare ulteriori contenuti legati alla sfera privata di Alfonso Signorini e ordina la rimozione dei due video già pubblicati sul cosiddetto “sistema Signorini”.

Al momento, il canale YouTube che ospita Falsissimo non ha ancora rimosso le due puntate precedenti. Come specificato nel provvedimento firmato dal giudice Gentile, Corona avrà due giorni di tempo per adeguarsi alla misura.

La puntata di Falsissimo del 26 gennaio può ancora andare in onda

La puntata di Falsissimo prevista per lunedì 26 gennaio potrebbe ancora andare in onda, ma Fabrizio Corona sarà costretto a tagliare dal video da caricare su YouTube ogni passaggio che abbia per oggetto Alfonso Signorini.

Come mostrato dalle ultime Instagram stories pubblicate nella notte, la puntata registrata questa settimana rischia di dover essere riscritta e girata nuovamente, dal momento che l’unica anticipazione diffusa da Corona sui social faceva riferimento proprio a un passaggio incentrato sul rapporto tra Signorini e la famiglia Berlusconi.