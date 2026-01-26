Il giudice blocca Fabrizio Corona: la puntata di Falsissimo del 26 gennaio su Signorini non potrà andare su Youtube

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Caso Signorini-Corona ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Possibile svolta sulla vicenda Corona/Signorini. Secondo quanto apprende Fanpage.it, nelle prime ore di questa mattina, il giudice Roberto Gentile ha stabilito che la puntata di Falsissimo del 26 gennaio non potrà essere pubblicata su Youtube. Disposta, inoltre, la rimozione dei due contenuti precedenti relativi a quello che l’ex re dei paparazzi ha definito “sistema Signorini”.

A Corona, in accoglimento del ricorso presentato dai legali che assistono il giornalista, viene inoltre vietato di pubblicare, diffondere e condividere con qualsiasi mezzo qualunque contenuto video “di carattere diffamatorio o che comunque danneggi, direttamente o indirettamente, il diritto del ricorrente alla reputazione, all'immagine e alla riservatezza”. Il giudice gli ha ordinato, infine, di depositare tutti i supporti fisici che contengono materiale relativo alla sfera privata del giornalista e direttore editoriale di Chi.

Nel caso in cui la misura non fosse rispettata, rivelano a Fanpage.it fonti ben informate, Corona dovrà risarcire Signorini per una somma pari a 2000 euro per ciascuna violazione e per ogni giorno di ritardo rispetto all'applicazione della misura.

Il direttore editoriale di Chi , volto Mediaset e conduttore del Grande Fratello Vip aveva proposto ricorso d’urgenza ex articolo 700. Si tratta di quel tipo di strumento cautelare che una persona che si senta lesa chiede alla giustizia per ottenere un provvedimento a carattere immediato. Significa che la misura deve essere immediatamente applicata. L'ex re di paparazzi è stato inoltre condannato a pagare le spese processuali per un totale di 9mila euro.

Per il momento, Fabrizio Corona e Alfonso Signorini non hanno commentato quanto disposto dal giudice. Si tratta, però, già della prima parziale vittoria riportata dal giornalista a proposito di una vicenda diventata di dominio pubblico e che ha già spinto Signorini ad autosospendersi dalle attività televisive connesse al Grande Fratello Vip.

Proprio questa notte, il conduttore di Falsissimo aveva pubblicato una Instagram story che lo vedeva alle prese con gli ultimi ritocchi alla puntata che sarebbe dovuta andare online questa sera a partire dalle ore 21:00. Puntata che non potrà essere più pubblicata, così come qualsiasi futuro contenuto che abbia per oggetto la sfera intima e privata del giornalista.