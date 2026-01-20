Alfonso Signorini chiede al tribunale di bloccare la prossima puntata di Falsissimo, la denuncia di Corona

Fabrizio Corona ha pubblicato sui suoi canali social il ricorso con il quale gli avvocati di Alfonso Signorini hanno chiesto al tribunale di Milano di bloccare la prossima puntata di Falsissimo, la cui messa in onda è prevista per lunedì 26 gennaio. Ma Corona precisa: “Andremo in onda lo stesso”.

Alfonso Signorini si è rivolto al Tribunale di Milano con la richiesta di un provvedimento d’urgenza che blocchi la messa in onda della puntata di Falsissimo prevista per lunedì 26 gennaio su YouTube. A pubblicare l’atto notificatogli qualche ora fa è stato proprio Fabrizio Corona, che ha condiviso alcuni stralci del documento inoltrato al tribunale affinché impedisca la pubblicazione del terzo e ultimo capitolo della vicenda che vede contrapposti l’ex conduttore del Grande Fratello Vip – adesso autosospesosi da Mediaset in attesa che la vicnda sia chiarita – e il protagonista di Falsissimo.

La reazione di Fabrizio Corona

Ma Corona non cambia idea e, sempre via Instagram, replica agli avvocati del giornalista annunciando la sua presenza nel corso dell’udienza prevista per giovedì prossimo, chiamata a decidere sull’opportunità di pubblicare o meno la prossima puntata del suo format, quella che concluderà una vicenda cominciata a metà dicembre.

“L’illustre ed egregio direttore Signorini vuole impedirci di pubblicare la puntata, ma noi trattative non ne facciamo”, scrive Fabrizio Corona, riprendendo una delle frasi che più spesso ha utilizzato durante questa nuova esperienza alla guida di un format su YouTube.

I contenuti della puntata di Falsissimo del 26 gennaio

Ma che cosa racconterà al pubblico la prossima puntata di Falsissimo sul “caso Signorini”? Corona ha già anticipato la prima pagina di una denuncia che sarebbe stata formalizzata in questi giorni a carico del conduttore. A firmarla sarebbe un ex protagonista di Uomini e Donne, che avrebbe denunciato fatti risalenti al 2004, più di vent’anni fa.

Stando a quanto lui stesso ha dichiarato, Fabrizio Corona sembrerebbe voler accendere un faro anche sulla figura di Samira Lui, ex protagonista del Grande Fratello Vip e oggi spalla di Gerry Scotti a La Ruota della Fortuna.