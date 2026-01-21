Mediaset denuncia Fabrizio Corona dopo l’attacco a Signorini: richiesto il divieto dell’uso di social e piattaforme

Mediaset ha denunciato Fabrizio Corona in Procura a Milano per diffamazione e minacce nei confronti dei vertici dell’azienda e di conduttori di note trasmissioni tv, in primis Alfonso Signorini. È stata aggiunta anche la richiesta di impedirgli l’uso dei social e di altre piattaforme telematiche per evitare la diffusione di contenuti simili a quelli diffusi con il suo format Falsissimo.

Mediaset ha denunciato Fabrizio Corona in Procura a Milano per diffamazione e minacce nei confronti dei vertici dell'azienda e di conduttori di note trasmissioni tv. E ha anche richiesto una misura di prevenzione per impedirgli l'uso dei social e di altre piattaforme telematiche, oltre all'utilizzo del cellulare, perché gli venga tolta la possibilità di diffondere altro contenuto simile a quello spinto nelle ultime settimane con il suo format Falsissimo. La querela e l'istanza arrivano in seguito alla pubblicazione delle due puntate in cui ha attaccato, tra gli altri, Alfonso Signorini.

E non è la sola notizia di oggi. Dopo la pubblicazione delle due puntate di Falsissimo in cui Fabrizio Corona ha denunciato un "sistema Signorini" per entrare nella casa del Grande Fratello e la denuncia di Antonio Medugno, ex concorrente che ha accusato il noto conduttore di violenza sessuale ed estorsione, Fanpage.it nelle ultime ore ha appreso che è entrato nel registro degli indagati anche Alessandro Piscopo.

Signorini, Piscopo e Medugno

Quest'ultimo era entrato nel racconto del ragazzo in merito a presunte pressioni verso la concretizzazione di un rapporto con il conduttore del GF. Accusa respinta con forza da Piscopo che ha smentito quanto riportato tramite lo screen di una chat con il suo ex talent, nella quale gli chiedeva di fermarsi con qualsiasi tipo di interazione qualora non si sentisse più a suo agio.

“L’illustre ed egregio direttore Signorini vuole impedirci di pubblicare la puntata, ma noi trattative non ne facciamo”, aveva scritto Fabrizio Corona sui social in data 20 gennaio, mostrando uno stralcio della notifica pervenutagli e spiegando che Alfonso Signorini si era rivolto al Tribunale di Milano con la richiesta di un provvedimento d’urgenza per bloccare l'uscita della puntata di Falsissimo prevista per lunedì 26 gennaio su YouTube.