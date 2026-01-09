spettacolo
Stefania Orlando accusata di fingere il furto in casa, la risposta: “Anche se non piango, sono traumatizzata”

In alcune stories Instagram, Stefania Orlando ha raccontato che diversi utenti non credono al furto subito in casa pochi giorni dopo Capodanno. L’ex concorrente del GF Vip ha mostrato la serratura del portone e ha poi risposto: “Sono ancora traumatizzata, anche se lo racconto con il sorriso e non piangendo”.
A cura di Elisabetta Murina
Stefania Orlando è tornata a parlare del furto subito in casa qualche giorno dopo Capodanno. L'ex concorrente del Grande Fratello Vip è stata derubata nella notte del 2 gennaio, quando i ladri sono entrati nella sua abitazione mentre dormiva. "Sono rimasta traumatizzata, non ho più dormito da sola", ha raccontato ospite di Caterina Balivo.

A distanza di qualche giorno, tra le sue storie Instagram, ha mostrato il video in cui le veniva cambiata la serratura del portone di casa. "Stanno cambiando anche questa serratura perché i ladri, andando via, si sono portati le chiavi di casa e anche quelle del portone", ha spiegato Orlando. L'ex concorrente del GF Vip ha anche rivelato che diversi utenti non credono a quello che le è successo, convinti che sia soltanto una sua invenzione. A chi insinua il dubbio, ha spiegato: "Volevo rassicurare i pochi che hanno messo in dubbio quello che mi è successo perché l'ho raccontato con il sorriso sulle labbra e non piangendo, che non tutte le emozioni si riescono a esternare. Sono passati un po' di giorni e il fatto che io sia ancora traumatizzata è vero, ma non per questo devo piangere in diretta tv". 

Come ha raccontato ospite de La Volta Buona e anche nelle sue stories Instagram, Orlando è ancora traumatizzata dall'accaduto, che si è verificato nel cuore della notte mentre era in casa. "Mi sono svegliata la mattina e mi sono accorta che sono entrati dal salotto, forzando le inferriate, facendo anche rumore", ha spiegato. Quando si è svegliata la mattina seguente ha notato la finestra spalancata e la porta accostata senza le chiavi e si è resa conto che alcuni ladri erano entrati nel suo appartamento: "Ho capito che delle persone erano entrate in casa. Io ero lì, per fortuna chiusa dentro, altrimenti arrivavano da me. Sono rimasta traumatizzata, non ho più dormito da sola. Ora dormo con amici o amiche che si alternano".

