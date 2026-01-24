Alessandra Martines: “Mia figlia ha avuto un cancro, pensavano fosse mononucleosi. Ora studia teologia”

Alessandra Martines racconta un momento difficile della sua vita: quando a sua figlia Stella è stato diagnosticato un tumore. “Se avessi avuto fede sarebbe stato meglio” dice l’attrice che, da qualche tempo, si è riavvicinata alla religione.

Ospite della puntata di Verissimo di sabato 24 gennaio è stata Alessandra Martines. Ex ballerina e attrice, con una carriera ricca di esperienze alle spalle, ha raccontato a Silvia Toffanin come ha affrontato dei periodi particolarmente difficili della sua vita, legati alla malattia di sua madre, ma soprattutto a quella di sua figlia Stella. Ad aiutarla e darle conforto, successivamente, è stata una fede ritrovata.

In una precedente intervista nel programma di Canale 5, l'attrice aveva raccontato di aver assistito sua madre, durante il periodo della malattia, un cancro che attualmente è in fase di remissione. In quello stesso periodo, sua figlia Stella, 21 anni, scopre di avere un tumore non hodgkin:

Mi è stato detto che aveva un cancro, un cancro delle ghiandole, per un periodo c’è stato un errore di diagnosi, si pensava fosse una mononucleosi perché i sintomi erano identici, è stato un periodo doloroso, perché c’è stata la chemio, la radio, da madre devi avere coraggio per andare avanti, per sostenere, ma non vuol dire non avere paura. Hai sempre la paura dentro di te, la paura che tua figlia possa morire.

"Affrontare questi momenti con la fede, sarebbe stato diverso"

Martines racconta del momento in cui ha saputo dell'esito delle analisi fatte per scoprire cosa avesse sua figlia e rivela di aver deciso di tenerla all'oscuro, seppur solo per qualche ora:

La diagnosi mi è stata fatta per telefono la sera, io ho recitato, perché mi sono detta che saperlo in quel momento non avrebbe fatto altro che turbarle il sonno, ma l’indomani siamo andati dal medico, che le ha detto che il risultato della biopsia era positivo.

L'attrice, che si è avvicinata fortemente alla fede in questi ultimi anni, ha dichiarato con una certa fermezza: "Se affronti queste cose con la fede, quando succedono queste cose gravi, avendo la fede però è una rinascita, un inizio". Toffanin le chiede, quindi, come abbia affrontato questi momenti considerando che il supporto della fede non c'era ancora: "Credendo di poter controllare tutto, in realtà scopri che non controlli nulla e non sai quanto faccia bene, che la sola strada possibile quando accadono cose del genere è l’abbandono".

Come sta ora la figlia di Alessandra Martines

Adesso Stella sta bene e ha cambiato totalmente la sua vita, come racconta Alessandra Martines, che riconosce alla figlia un coraggio e una determinazione incredibili: