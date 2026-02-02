spettacolo
Carolyn Smith: “Il tumore si è diffuso a una costola. Ho fatto 30 sedute di radioterapia, anche due al giorno”

Carolyn Smith ha parlato delle sue condizioni di salute e del tumore al seno che affronta da più di 10 anni: “Si è riattivato qualcosa in tre punti, oltre al solito anche a una costola. Ho fatto 30 sedute di radioterapia, anche due al giorno”.
A cura di Elisabetta Murina
Carolyn Smith ha parlato delle sue condizioni di salute, dopo aver saputo che il tumore al seno – diagnosticatole più di 10 anni fa- è progredito. La nota coreografa e giurata di Ballando con le Stelle si sottoporrà presto a nuovi controlli, mentre è reduce da mesi piuttosto complicati, in cui ha appena concluso un ciclo di radioterapia. 

Ospite di Verissimo, nella puntata del 1 febbraio, Smith ha parlato delle sue condizioni di salute. Come ha raccontato a Silvia Toffanin, purtroppo per il momento non ci sono buone notizie: "Ho fatto Tac e Pet e mentre eravamo in vacanza a Sottomarina abbiamo ricevuto la telefonata. Si era riattivato qualcosa in tre punti". Se uno di questi era "solo un'infiammazione che siamo riusciti a spegnere", gli altri due preoccupano maggiormente la giurata di Ballando con le Stelle: "C'era il solito posto e poi qualcosa si è attaccato alla costola". A ottobre, proprio durante la trasmissione di Milly Carlucci, ha iniziato un altro percorso di cure, in particolare un ciclo di radioterapia: "I primi due giorni sono stati devastanti. Ho fatto trenta sedute, due al giorno, una al mattino e una al pomeriggio. Il primo giorno ho avuto un attacco di panico perché non sono riuscita a trattenere il respiro per fare prima la TAC e poi la radio”. 

Il prossimo 6 febbraio Carolyn Smith dovrà sottoporsi a nuovi esami per capire come continuare il percorso di cura: "Vediamo se valeva la pena fare tutto questo. Se no, andiamo avanti lo stesso". Nonostante le difficoltà, la coreografa non ha mai perso il sorriso e la speranza di tornare a stare bene: "C'è sempre una soluzione, la vita è troppo bella per pensare solo alla parte più brutta". 

