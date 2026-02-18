L’attrice Christy Romano in lacrime: “Positiva allo screening per il cancro. Ho due figlie piccole e ho paura”

L’attrice Christy Carlson Romano, anche doppiatrice del personaggio di Kim Possible, ha raccontato in lacrime di essere risultata positiva a uno screening oncologico: “Entrambi i miei genitori hanno avuto una forma di cancro. È una cosa seria e io due bambine”.

Christy Carlson Romano positiva a uno screening oncologico. L'attrice, 41 anni, volto della serie Disney Even Stevens e doppiatrice del noto personaggio di Kim Possibile, ha condiviso un video in cui parla delle sue condizioni di salute. In lacrime, ha spiegato di essere "nervosa e spaventata" per via di alcuni risultati ottenuti in seguito a degli accertamenti medici.

Senza riuscire a trattenere le lacrime, la 41enne ha spiegato di essere risultata positiva a un test di screening oncologico al quale si era sottoposta in via preventiva insieme al marito Brendan Rooney, perché ha avuto casi di tumore in famiglia: "Entrambi i miei genitori hanno avuto una forma di cancro. Mia madre ce l'ha fatta, mio padre purtroppo no. Anche mia nonna materna è morta per un tumore ai polmoni". Mentre gli esami del marito sono risultati "completamente negativi", i suoi hanno destato preoccupazione, soprattutto al pensiero di non potersi prendere cura delle figlie, rispettivamente di 7 e 9 anni: "Sono incredula, è un momento delicato per me. Qualcuno penserà che sto esagerato ma non è così, il cancro è una cosa seria e io ho due bambine". Al momento nessuna diagnosi è stata confermata e nei prossimi giorni dovrà tornare per sottoporsi a una Pet, esame che potrà indicare l'eventuale presenza di un tumore.

L'attrice ha anche ricordato James Van Der Beek, l'attore di Dawson's Creek morto lo scorso 11 febbraio a 48 anni. Nel 2023 aveva ricevuto la diagnosi di tumore al colon. Con le lacrime agli occhi, ha raccontato di averlo conosciuto di persona: "La sua famiglia è straordinaria, era un pilastro della nostra comunità. Raccoglievano fondi per cause meravigliose". Quanto accaduto a Van Der Beek è uno dei motivi per cui Carlson ha scelto la via delle prevenzione.