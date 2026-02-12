La moglie di James Van Der Beek dopo la morte dell’attore: “I costi delle cure mediche ci lasciano senza soldi”

La morte di James Van Der Beek ha scosso il mondo dello spettacolo e lasciato un profondo vuoto nella vita dei suoi cari. Il celebre attore, che due anni fa aveva scoperto di avere un tumore al colon retto, ha lasciato la moglie, Kimberly Brook, e sei figli, Olivia, Joshua, Annabel, Emilia, Gwendolyn e Jeremiah. Dopo l'annuncio della sua morte in un post, è comparsa tra le sue stories di Instagram una raccolta fondi aperta dalla famiglia.

Nella descrizione della raccolta sul sito GoFundMe, si legge che durante la battaglia contro il cancro dell'attore, la famiglia ha dovuto affrontare "non solo sfide emotive, ma anche notevoli difficoltà finanziarie" per sostenere le cure. A causa dell'elevato costo delle cure mediche, ora si ritrova senza fondi. A dicembre James Van Der Beek aveva venduto tutti i cimeli di Dawson's Creek che possedeva per raccogliere soldi, raggiungendo 47mila euro, ma quei soldi non sono bastati. La famiglia è numerosa e Kimberly "sta lavorando duramente per rimanere nella sua casa e garantire istruzione ai bambini, per mantenere una stabilità difficile da reggere ora". Per questo motivo ora chiedono ai fan e a tutti coloro che seguivano l'artista di aiutarli. Nella raccolta si legge: "La tua generosità contribuirà a coprire le spese essenziali, pagare le bollette e sostenere l'istruzione dei bambini. Ogni donazione, indipendentemente dall'importo, aiuterà Kimberly e la sua famiglia a trovare speranza e sicurezza nella ricostruzione delle loro vite".

Gli ultimi giorni di Van Der Beek

Dopo aver raccontato l'epilogo dell'asta aperta nella quale ha venduto tutti i cimeli di Dawson's Creek che possedeva, James Van Der Beek aveva aggiornato il suo profilo Instagram a fine gennaio, in occasione del compleanno di sua figlia Annabel che cade nello stesso giorno del compleanno di suo padre. "Siete delle meraviglie, e sono così follemente grato di avervi nella mia vita", scrisse a corredo di due foto, una insieme alla 12enne, un'altra della figlia con il nonno. Gli avevano diagnosticato il tumore al colon retto nel 2023, e da allora aveva spesso raccontato l'amore e il sostegno che riceveva dalla sua famiglia. Anche quando il corpo aveva iniziato a cedere, non aveva mai smesso di essere un padre presente.