L’addio di Katie Holmes, Joey in Dawson’s Creek, a James Van Der Beek: “Respirare la tua stessa aria è stato sacro”

La notizia della morte di James Van Der Beek, l'indimenticabile Dawson Leery di Dawson's Creek, ha scosso profondamente Hollywood e un’intera generazione cresciuta con le storie di Capeside. L’attore si è spento a 48 anni a causa di un cancro al colon, una malattia diagnosticata nel 2023 ma resa pubblica solo lo scorso novembre. Oggi, a poche ore dalla tragedia, sono proprio i suoi storici compagni di set a guidare l’ondata di commozione sui social, ricordando non solo l'attore, ma l'amico di una vita. Tra tutti spicca quello di Katie Holmes, Joey nella serie: "Piango questa perdita con una profonda gratitudine per l'impronta che James ha lasciato sul mio cuore".

L'omaggio di Katie Holmes: "Abbiamo condiviso una giovinezza unica". Katie Holmes, l'indimenticabile Joey Potter, ha voluto rendere omaggio al suo compagno di viaggio con una lettera scritta a mano, affidata ai social con il cuore colmo di tristezza. Le sue parole descrivono un legame che andava oltre il set, radicato in quegli anni trascorsi a "respirare la stessa aria nel mondo della finzione". Holmes ricorda con nostalgia le risate, le lunghe chiacchierate e le canzoni di James Taylor che facevano da colonna sonora alle loro "avventure di una giovinezza unica". Nel definire il percorso di Van Der Beek come "il viaggio di un Eroe", l'attrice ha sottolineato la forza e l'integrità con cui l'amico ha vissuto ogni aspetto della sua vita, dal lavoro alla splendida famiglia creata con la moglie Kimberly: "Piango questa perdita con una profonda gratitudine per l'impronta che James ha lasciato sul mio cuore".

Questo il testo integrale della lettera, tradotto in italiano: "James, grazie. Condividere lo spazio con la tua immaginazione è sacro — respirare la stessa aria nel mondo della finzione e avere fiducia che i cuori l'uno dell'altro siano al sicuro nella loro espressione…Questi sono alcuni dei ricordi, insieme alle risate, alle conversazioni sulla vita, alle canzoni di James Taylor — avventure di una giovinezza unica…Coraggio. Compassione. Altruismo. Forza. Un apprezzamento per la vita e l'azione intrapresa per vivere con l'integrità che la vita è arte — creando un bellissimo matrimonio, sei figli amorevoli — il viaggio di un Eroe. Piango questa perdita con un cuore che trattiene la realtà della sua assenza e una profonda gratitudine per l'impronta che ha lasciato su di esso. Kimberly e ai bambini, noi siamo qui per voi sempre. E ci saremo sempre per inondarvi di Amore e Compassione".

Joey e Dawson

La reazione di Busy Philipps. Tra i primi messaggi carichi di dolore c'è quello di Busy Philipps, che nella serie interpretava Audrey Liddell. L'attrice ha affidato a Instagram un addio straziante: "James Van Der Beek era uno su un miliardo e ci mancherà per sempre. Non so cos'altro dire, sono solo tanto, tanto triste. Era mio amico, gli volevo bene e sono così grata per la nostra amicizia in tutti questi anni". Philipps ha poi rivolto un pensiero alla famiglia dell'attore, invitando i suoi follower a sostenere la raccolta fondi aperta su GoFundMe per aiutare la vedova Kimberly e i loro sei figli (di età compresa tra i 4 e i 15 anni) con le spese mediche e familiari: "Ho il cuore spezzato per la sua incredibile moglie e i loro sei magici bambini".

Audray Liddell in Dawson’s Creek, interpretata da Busy Phillips

Il dolore di Mary-Margaret Humes: "La nostra ultima chiamata". Particolarmente toccante è stato il ricordo di Mary-Margaret Humes, che per sei stagioni ha interpretato Gale Leery, la madre di Dawson. L'attrice ha descritto la battaglia silenziosa di James contro la malattia: "James, mio guerriero gentile, hai combattuto una dura battaglia contro ogni previsione con una forza e una dignità incredibili. Ti amerò e ti ammirerò sempre per questo". Humes ha poi rivelato un dettaglio intimo che rende ancora più amara la scomparsa: "Le nostre ultime conversazioni, avvenute solo pochi giorni fa, resteranno per sempre nel mio cuore per essere custodite al sicuro. Chiedo a tutti di rispettare il silenzio e la privacy della sua famiglia in questo momento di pace".

Gale Leery, madre di Dawson, interpretata da Mary–Margaret Humes

Il ricordo di Krysten Ritter. Al coro di tributi si è unita anche Krysten Ritter, che con Van Der Beek aveva condiviso il set della comedy Non fidarti della str*** dell'interno 23*. L'attrice lo ha ricordato come un essere umano splendido, dentro e fuori: "Intelligente, divertente, empatico, gentile, talentuoso e semplicemente pura magia. Sono così grata per la nostra amicizia e ho il cuore a pezzi. Tutto il mio amore va alla sua fantastica moglie Kimberly e ai loro figli. Ti voglio tanto bene, James".