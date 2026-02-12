James Van Der Beek circondato da amici e colleghi prima di morire, il cast di Dawson’s Creek: “Un guerriero”

Sono tanti gli omaggi social pubblicati in queste ore per James Van Der Beek, l’attore di Dawson’s Creek morto a 48 anni per un tumore. Dal cast della serie cult degli anni ’90 che lo ha reso famoso ai colleghi e amici più cari che gli sono stati accanto nei suoi ultimi giorni: tutti i post di addio.

La morte di James Van Der Beek ha scosso il mondo dello spettacolo: l'attore, diventato icona delle serie tv anni '90 grazie al ruolo di Dawson Leery in Dawson's Creek, è scomparso all'età di 48 anni dopo la lunga battaglia contro un tumore al colon retto, diagnosticatogli nel 2024. Fin dalle prime ore dopo l'annuncio della morte, pubblicato sul suo profilo Instagram ieri sera, amici e colleghi noti in tutto il mondo hanno voluto rendergli omaggio con messaggi e foto social scattate insieme a lui. Alcuni gli hanno tenuto la mano nei suoi ultimi giorni, tra questi l'attore Alfonso Ribeiro.

Gli omaggi dal cast di Dawson's Creek

"Raramente mi ritrovo senza parole. Oggi è un'eccezione. James, mio ​​grazioso guerriero, hai combattuto una dura battaglia contro ogni previsione con una forza e una dignità così silenziose. Le nostre ultime conversazioni solo pochi giorni fa rimarranno per sempre custodite con cura nel mio cuore", ha scritto su Instagram l'attrice Mary-Margaret Humes, Gail Leery, ovvero la mamma di Dawson, nella serie cult di fine anni '90. Oltre a Katie Holmes, che ha dedicato una lettera al suo caro amico e collega scomparso, anche Sasha Alexander, che ha interpretato il primo amore di Dawson, Gretchen Witter, ha scritto: "

Gli importava di essere un bravo attore. Gli importava di fare le cose bene e non dava mai nulla per scontato. Ma più di ogni altra cosa, si preoccupava delle persone. Sembra ieri che eravamo seduti sotto quei tramonti rosa di Wilmington, a girare.

Chad Michael Murray, che ha recitato nella serie tv nel ruolo di Charlie Todd, ha salutato il suo collega, rispondendo al post Instagram pubblicato dalla moglie: "Mando amore e luce alla tua bellissima famiglia. James era un gigante. Ci dispiace tantissimo per quello che stai vivendo. Le sue parole, la sua arte e la sua umanità hanno ispirato tutti noi. Ci ha ispirati ad essere migliori in tutti i modi. Dio vi benedica ragazzi". Anche Nicole Bilderback, che ha vestito i panni di Heather Tracy, ha omaggiato il collega ricordando le scene registrate con lui: "Sono stata fortunata ad averti avuto in ogni singola scena con me. Ci mancherai così tanto. La tua gentilezza e la tua luce brillano per sempre in questo mondo".

L'addio di amici e colleghi, Alfonso Ribeiro: "Al suo fianco durante il viaggio, ho imparato tanto da lui"

L'attore Alfonso Ribeiro ha condiviso un post per il suo caro amico e collega. Gli è stato accanto durante la battaglia contro il cancro, e oggi che ha dovuto dirgli addio, è "distrutto": "Sono così felice di averlo nella mia vita. Fortuna che ero lì a dirti addio. Era un vero amico, fratello e guida della vita. Ero con lui durante questo orribile viaggio per sconfiggere il cancro, la sua famiglia e i suoi amici hanno fatto questa corsa sulle montagne russe, le massime quando sembrava che l'avesse battuto fino al suo ritorno". Ha scritto, rivelando di aver "imparato così tanto da lui": "Insieme a Kimberly hanno cambiato la mia vita. Sarò sempre in debito per tutto quello che hanno dato a me e alla mia famiglia. Lui vivrà per sempre nel mio cuore. Io ci sarò sempre per i loro figli".

Mehcad Brooks ha racontato di essere stato accanto a James nei suoi ultimi giorni di vita: "Essere lì con te in questi ultimi giorni è stato il più grande onore della mia vita", ha scritto. E tra le persone che gli sono state accanto nei suoi ultimi giorni anche l'attrice ed ex wrestler Stacy Keibler che ha condiviso una foto scattata con lui sulla sedia a rotelle.

Trascorrere questi ultimi giorni con te è stato un vero dono di Dio. In questi ultimi giorni, mi hai insegnato più cose sull'essere presente di qualsiasi libro. Mi hai mostrato cosa significa fidarsi del piano di Dio, anche quando ti spezza il cuore. È incredibile come qualcuno possa lottare così duramente per così tanto tempo, viaggiare per il mondo combattendo così tanto e apparire sempre così bello. Quel sorriso non ti ha mai abbandonato.

L'attore aveva anche un'altra amica accanto nei suoi ultimi giorni, la stilista Erin Fetherston. In un post su Instagram , la Fetherston ha condiviso diverse foto di James, tra cui una che lo ritrae a letto mentre gli tiene la mano. "È stato un onore avere un posto al tuo tavolo e chiamarti migliore amico", le parole.