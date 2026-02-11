È morto James David Van Der Beek, l’attore di Dawson’s Creek aveva 48 anni

È morto James David Van Der Beek, celebre attore noto per il suo ruolo in Dawson's Creek, che tempo fa aveva annunciato di avere un tumore al colon retto. La notizia arriva dal suo profilo Instagram, con un post scritto dai suoi cari. Nel messaggio, fanno sapere che l'attore, 48 anni, è morto "serenamente questa mattina".

Ha vissuto i suoi ultimi giorni con coraggio, fede e grazia. C'è molto da condividere riguardo i suoi desideri, l'amore per l'umanità e la sacralità del tempo. Quei giorni arriveranno. Per ora chiediamo privacy mentre piangiamo il nostro amorevole marito, padre, figlio, fratello e amico".

Lascia la moglie Kimberly Brook e sei figli.

La lotta contro il tumore al colon retto

James Van Der Beek aveva annunciato nel novembre 2024 di avere un cancro al colon retto, e le sue condizioni sono peggiorate nell'ultimo anno. A marzo 2025 raccontava di aver visto "la morte in faccia": "Quando sarò fuori pericolo ve lo farò sapere, contateci", disse in un video su Instagram. A settembre doveva partecipare alla reunion del cast di Dawson's Creek, serie cult di fine anni '90 nel quale interpretava il ruolo di Dawson, ma le sue condizioni di salute lo costrinsero ad annullare la presenza. Comparì, però, in un video trasmesso sullo schermo del palco, alle spalle dei suoi colleghi.

Aveva venduto i cimeli di Dawson's Creek per pagarsi le cure

Lo scorso novembre l'attore aveva aperto un'asta nella quale metteva in vendita alcuni cimeli recuperati dal set di Dawson's Creek e del film Varsity Bules per recuperare denaro. I soldi gli servivano per far fronte alle spese necessarie per le cure contro il tumore. L'asta si è chiusa lo scorso 6 dicembre 2025 con un bottino di ben 47mila dollari. Gli oggetti venduti facevano parte della collezione personale dell'attore: "Sebbene mi senta un po' nostalgico mentre mi separo da questi oggetti, è bello poterli offrire tramite l'asta di Propstore per condividerli con coloro che hanno sostenuto il mio lavoro nel corso degli anni", disse.