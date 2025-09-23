James Van Der Beek assente alla reunion di Dawson’s Creek, la sorpresa in un video: “Avrei voluto vedervi di persona”

James Van Der Beek si è dovuto assentare alla reunion di Dawson’s Creek a causa della malattia, ma ha sorpreso tutti durante l’evento comparendo in un video proiettato sul palco. L’attore, a cui è stato diagnosticato un cancro lo scorso novembre, ha dichiarato: “Non posso credere di non essere lì, aspettavo da mesi questa serata”.

Foto Instagram

Ieri si è tenuto l'evento che ha riunito il cast di Dawson's Creek. Tutti i protagonisti della serie cult, andata in onda dal 1998 al 2003, si sono riuniti per la prima volta sul palco del Richard Rogers Theatre di New York per raccogliere fondi a favore dell'associazione F Cancer. Un evento benefico che ha permesso a Joshua Jackson, che interpreta Pacey, Katie Holmes, Joey nella serie, e Michelle Williams (Jen), di riabbracciarsi: tutti speravano di poter rivedere anche James Van Der Beek, Dawson nella fiction, ma l'attore a causa dei suoi problemi di salute ha dovuto rinunciare alla reunion. Lo ha sostituito per la lettura di un copione Lin Manuel Miranda, ma il protagonista della serie ha fatto una sorpresa a tutti i presenti con un video.

La sorpresa di James Van Der Beek che appare in video durante la reunion di Dawson's Creek

James Van Der Beek è apparso in video, a sorpresa, durante l'evento benefico che ha permesso anche la reunion del cast di Dawson's Creek. In un video registrato in precedenza, proiettato sul palco, il celebre attore ha ringraziato i fan per aver aver acquistato i biglietti per l'evento e ha presentato il suo sostituto sul palco, Lin Manuel Miranda. "Aspettavo questa serata da mesi e mesi, da quando il mio angelo Michelle Williams ha detto che l'avrebbe organizzata" – ha dichiarato, riporta People.com – "Non posso credere di non essere lì. Non posso credere di non poter vedere i miei compagni di cast di persona".

Perché James Van Der Beek non ha partecipato alla reunion

James Van Der Beek ha dovuto rinunciare alla reunion, nonostante l'attendesse da tempo, a causa di due virus intestinali che l'hanno costretto al riposo. L'attore in un post su Instagram pubblicato alla vigilia dell'evento ha reso partecipi i fan del suo problema di salute. Nel novembre 2024 annunciò che gli era stato diagnosticato un cancro al colon retto al terzo stadio ma tranquillizzò tutti spiegando che la sua malattia "è la più curabile se diagnosticata in fase iniziale".