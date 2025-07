James Van Der Beek: “Ho imparato molto durante il mio percorso contro il cancro, ma non lo augurerei a nessuno”

Da quando James Van Der Beek ha rivelato, lo scorso novembre, di aver scoperto di avere un cancro al colon retto al terzo stadio, la sua vita è cambiata e nei mesi successivi all'annuncio l'attore ha cercato di tenere aggiornati i suoi fan sulle sue condizioni di salute. Adesso è tornato a lavorare è stato chiamato sul set del sequel del cult La rivincita delle bionde, ed è diventato testimonial di una campagna di prevenzione, nella quale ha raccontato anche alcuni aspetti della malattia.

James Van Der Beek e le parole sul cancro

L'obiettivo di questo impegno è quello di sostenere chi, come lui, deve sottoporsi a controlli periodici, ma anche di invogliare chi non l'ha mai fatto a prevenire, perché sono le diagnosi preventive ad aiutare nel percorso verso la guarigione. Nel suo intervento per la campagna in questione, James Van Der Beek ha parlato di come prima della sua diagnosi non ci fossero state avvisaglie che potessero fargli pensare ci fossero dei problemi e poi ha concluso con una riflessione:

Avevo 46 anni quando ho ricevuto la diagnosi, ero in forma, mangiavo meglio che potevo, avevo un’ottima salute cardiovascolare. Non c'era motivo per cui avrei potuto pensare di ricevere una diagnosi positiva. Il cancro del colon retto è il secondo tumore più mortale, ma il più curabile se diagnosticato in fase iniziale, il che rende lo screening fondamentale. Ho imparato molto durante il mio percorso contro il cancro, ma non lo augurerei a nessuno.

Il ritorno di James Van Der Beek sulle scene

Come anticipato, l'attore si trova sul set del film La rivincita delle bionde, Elle e in un'intervista ha parlato in maniera entusiastica del progetto: "È stato bello entrare a far parte del cast. Mi sto divertendo molto, il cast e la produzione sono fantastici e tutti sono davvero talentuosi". Alcune indiscrezioni, poi, lo vorrebbero nel cast del film in cui Joshua Jackson e Katie Holmes reciteranno insieme, ma al momento non ci sarebbe alcuna conferma.