Dawson’s Creek ritorna, la reunion del cast a settembre: ci saranno tutti i protagonisti

Il tempo di una reunion di Dawson's Creek è arrivato. A 27 anni dalla prima stagione dell'ultimo teen drama degli anni Novanta, la serie ideata da Kevin Williamson rivivrà in un momento di reunion tra gli attori protagonisti.

L'evento del 22 settembre

Secondo quanto riportato da Variety, James Van Der Beek, l'attore che interpretava Dawson Leery, prenderà parte a una speciale lettura dal vivo del primo episodio di Dawson’s Creek. Con lui ci saranno tutti i protagonisti principali Katie Holmes (Joey), Michelle Williams (Jen) e Joshua Jackson (Pacey). L'evento avrà scopo benefico, a sostegno dell’organizzazione no-profit F Cancer, che sensibilizza sulla diagnosi precoce e sulla prevenzione del cancro. Un tema che sta profondamente a cuore a Van Der Beek, che mesi fa aveva annunciato di avere un tumore al colon-retto al terzo stadio.

Chi ci sarà alla reunion di Dawson's Creek

A commentare l'evento Michelle Williams: “Capeside è stato il luogo in cui siamo cresciuti insieme, un legame che ci unirà per sempre. Abbiamo voluto stringerci intorno al nostro amico James per ricordargli che ci siamo sempre stati e sempre ci saremo. Sono certa che i fan di Dawson’s Creek provino la stessa cosa”.

Non solo gli attori principali, all’evento parteciperanno anche Mary Beth Peil, John Wesley Shipp, Mary-Margaret Humes, Nina Repeta, Kerr Smith, Meredith Monroe e Busy Philipps. Sebbene alcuni di loro siano entrati nel cast soltanto nelle stagioni successive, prenderanno parte alla lettura ricoprendo ruoli diversi rispetto a quelli originari.

La reunion di Dawson's Creek in Tv?

L'evento benefico è previsto per il 22 settembre al Richard Rodgers Theater di New York, con la regia di Jason Moore, già dietro la macchina da presa di diversi episodi della serie. Kevin Williamson, creatore dello show, sarà tra i produttori. I biglietti saranno disponibili tramite BroadwayDirect. Non si hanno ancora notizie di una trasmissione televisiva, ma è verosimile che le emittenti si interesseranno per immortalare questo momento storico.

A parlarne anche Kevin Williamson: “Sono emozionatissimo di rivedere James, Michelle, Katie, Joshua e tutta la famiglia di Dawson’s Creek per un’occasione così speciale. Quella che era nata come una piccola storia personale è diventata un fenomeno mondiale, creando un’eredità che dura ancora oggi. È un onore esserci, soprattutto per sostenere James in questo momento della sua vita”.

L'effetto nostalgia per Dawson's Creek, il film con Katie Holmes e Joshua Jackson

Il ritorno di Dawson's Creek sembra avere trovato un senso nel corso di questa estate anche in relazione alla notizia della reunion di Katie Holmes e Joshua Jackson sul set. I due attori sono stati immortalati nelle scorse settimane sul set mentre recitano per un film scritto e diretto proprio dall'attrice. Scatti che hanno riacceso l'entusiasmo dei fan, ormai cresciuti, che hanno potuto crogiolarsi in un effetto rewind tornando alle emozioni adolescenziali di inizio anni Duemila.