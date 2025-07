Katie Holmes e Joshua Jackson coppia in Dawson’s Creek e nella vita: la perfetta strategia per una commedia romantica

Non sono stati solo Pacey e Joey in Dawson's Creek, la coppia per eccellenza del teen drama più amato degli anni 90, Katie Holmes e Joshua Jackson sono stati fidanzati anche nella vita. Forse non tutti ricordano che la finzione prese un frontale con la realtà e i due finirono insieme poco prima di farlo sul set. La loro amicizia negli anni è rimasta inossidabile e ora hanno annunciato il film Happy Hours, del quale lei sarà anche regista oltre che co-protagonista. Non manca niente a questa ricetta perfetta per la commedia romantica dell'anno.

Quando Katie Holmes confessò l'amore per Joshua Jackson

In un'intervista del 1998 a Rolling Stone, la diciannovenne Katie Holmes era pazza d'amore per la serie Dawson's Creek, della quale era protagonista, e per l'allora fidanzato Joshua Jackson: "Ho incontrato qualcuno l'anno scorso", disse alla rivista, "Mi sono innamorata, ho avuto il mio primo amore, ed è stato qualcosa di così incredibile e indescrivibile che lo conserverò dentro di me per sempre". I due iniziarono a frequentarsi nel 1998, prima che i loro personaggi, Joey e Pacey, diventassero una coppia anche sul piccolo schermo. Si lasciarono nel 1999, sebbene rimasero colleghi fino alla conclusione della serie nel 2003.

Cosa è successo nelle vite di Katie Holmes e Joshua Jackson

E quel ‘per sempre' tuona ora più che mai. L'annuncio del film che ha scandito il loro ritorno sul set ha mandato in tilt un'intera generazione, e non solo. Le foto di loro due di nuovo insieme, complici e felici mentre ripassano il copione, ha squarciato quel velo nostalgico attraverso il quale si continuava a spiarli da lontano. Dove erano finiti?

Joshua Jackson con Lupita Nyong’o e Katie Holmes con Bobby Wooten III.

Entrambi attori affermati, hanno votato la loro vita al cinema. Nel privato, Jackson ha sposato Jodie Turner-Smith nel 2019 e ha avuto un figlio prima di separarsi nel 2023. Avrebbe poi frequentato Lupita Nyong'o e ultimamente sarebbe stato avvistato con Nastassja Roberts. Holmes è stata sposata con Tom Cruise dal 2006 al 2012 e ha con lui una figlia, Suri Cruise. Successivamente, una relazione con Jamie Foxx tra il 2015 e il 2019 e avvistamenti con Emilio Vitolo Jr. e Bobby Wooten III. Al momento per i due niente di ufficiale.

Joey e Pacey, la coppia perfetta per una commedia romantica

Joey e Pacey in Dawson’s Creek

L'apparente libertà sentimentale, altro requisito perfetto per spingere una commedia romantica la cui trama, stando a quanto riportato da Deadline, traccia la storia di un uomo e una donna che affrontano la loro relazione tra le sfide della carriera, le responsabilità familiari e la ricerca dell'amore. Due persone che fronteggiano un percorso emotivo non privo di ostacoli e si ricongiungono da adulti, attraverso il filo conduttore di gioie, perdite e speranze condivise. Lato sceneggiatura, non si poteva che chiedere di meglio. E ricordiamolo al mondo chi eravamo e che ritorneremo, insomma.