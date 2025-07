Katie Holmes e Joshua Jackson innamorati e con un figlio: le nuove foto in cui la finzione stravolge la realtà

Katie Holmes e Joshua Jackson innamorati e con un figlio sul set del film Happy Hours, in lavorazione in questi giorni a Manhattan. La fantasia altera la realtà nelle nuove foto dal set e accendono il consenso social dei fan della coppia formata da Joey e Pacey in Dawson’s Creek. Quel carrozzino è il simbolo di ciò che non è stato ma in tanti avrebbero tanto voluto che fosse.

Perché Katie Holmes ha scelto Joshua Jackson per il suo film

Le riprese del film hanno preso il via dopo che Katie Holmes aveva parlato con entusiasmo della sua amicizia con Joshua Jackson in un post su Instagram, scrivendo: "Sono davvero grata di poter lavorare di nuovo con così tanti dei miei meravigliosi amici in questo film, Happy Hours. E lavorare con Josh dopo così tanti anni è una testimonianza di amicizia".

I due sono i protagonisti di una storia che racconta di due ex amanti che si incrociano anni dopo, due ragazzi che si sono innamorati da giovani e poi si ritrovano da adulti. Niente di più rievocativo, visto che tra loro due nacque anche una storia d'amore fuori dalla serie Dawson's Creek. Una relazione durata poco più di un anno, che entrambi hanno continuato a custodire nei loro ricordi, a quanto hanno più volte specificato.

Le foto dal set che stanno scatenando i fan

Le foto provenienti dal set a Manhattan li ritraggono sorridenti e complici, si potrebbe dire per ragioni di copione, ma non solo. I due da sempre si professano molto legati nonostante siano passati più di 20 anni dal celebre teen drama che li ha resi famosi in tutto il mondo. Un'ottima manovra commerciale, se la si guardasse solo con l'occhio cinico del mercato cinematografico e si pesasse questa reunion esclusivamente in base ai numeri che potrebbe generare. La sigla firmata da Paula Cole, I don't wanna wait, cantava l'impazienza dell'aspettare il domani per sapere come una storia andrà a finire. Cos'altro aggiungere.