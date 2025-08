And Just Like That 3 è l’ultima stagione del sequel di Sex And The City: finale in due parti, quando esce su Sky

Cala il sipario sul sequel di Sex And The City, And Just Like That. Alla vigilia dell’uscita degli ultimi due episodi, lo sceneggiatore fa sapere che con il finale la serie arriva al suo punto d’arrivo. “La narrazione giunge alla fine”, scrive Michael Patrick King che annuncia la divisione del finale in due parti. Ecco quando usciranno su Sky.

And Just Like That, sequel di Sex And The City, con la terza stagione segna i suoi titoli di coda. Lo scorso 30 maggio è uscito il nuovo capitolo, disponibile per la visione su Sky, della serie tv, revival della storica serie, che vede Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon e Kristin Davis ancora protagoniste insieme a nuove amiche, Sarita Choudhury e Nicole Ari Parker, ovvero Seema e Lisa. Ma a pochi giorni dall'uscita degli ultimi due episodi della stagione, lo showrunner e mente creativa di tutto il racconto, Michael Patrick King, ha rivelato attraverso un comunicato che con il finale di stagione si interromperà definitivamente la serie.

L'annuncio di Michael Patrick King su And Just Like That

And Just Like That 4 non si farà: il revival della storica serie Sex and the City metterà i titoli di coda sul finale della terza stagione. Con una nota diffusa attraverso il profilo social della serie, lo sceneggiatore Michael Patrick King ha annunciato che l'ultimo episodio in uscita nei prossimi giorni rappresenta il suo "punto d'arrivo" con la serie. "E proprio così. La narrazione in corso dell’universo di Sex and the City sta giungendo alla fine. Mentre scrivevo l'ultimo episodio della terza stagione di And Just Like That mi è stato chiaro che questo potesse essere un meraviglioso punto d'arrivo" ha scritto in un comunicato pubblicato su Instagram. King ha proseguito, spiegando che ha preferito attendere per rendere pubblica la notizia, "perché non volevamo che la parola finale oscurasse il divertimento nel guardare la stagione". Nella lunga nota, rivela un'altra anticipazione riguardo la terza stagione di And Just Like That. Il finale di stagione sarà diviso in due parti: "Insieme a Sarah Jessica Parker, Casey Bloys e Sarah Aubrey, abbiamo deciso di concludere la serie quest'anno con un finale in due parti, estendendo l'ordine originale da 10 a 12 episodi".

Quando escono gli ultimi episodi di And Just Like That 3

Il finale di And Just Like That 3, come anticipato dallo sceneggiatore, si concluderà in due parti. Gli episodi 11 e 12 arrivano in Italia rispettivamente l'8 e il 15 agosto, e saranno disponibili per la visione su Sky e in streaming su NOW.