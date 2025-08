Sissi 4, anticipazioni puntata finale 6 agosto: una morte misteriosa e la sfida con Georg per il castello

La quarta stagione di Sissi prosegue con sei episodi, che andranno in onda stasera e domani sera, martedì 5 e mercoledì 6 agosto 2025, alle 21.20 su Canale 5. Nell'ultima puntata tornano al centro eventi cruciali: la caduta da cavallo di Elisabetta, il ritorno a casa a Possenhofen, la scoperta della perdita della proprietà e una morte misteriosa che sconvolge tutta la famiglia. A seguire, intrecci di segreti, proposte politiche e nuove tensioni familiari segnano il passo della narrazione.

Anticipazioni ultima puntata Sissi 4 del 6 agosto

L'ultima puntata di Sissi 4 racconta il ritorno della principessa a Possenhofen dopo una brutta caduta durante una vacanza a Corfù. Qui scopre che la tenuta di famiglia è stata ceduta a Georg Basselet von La Rosée in seguito a scommesse perdute del padre, deceduto poco dopo per un infarto. Decisa a riprendersi ciò che è suo, l’imperatrice Sissi accetta una sfida a cavallo contro Georg: per prepararsi si affida a Linda, la capo stalla, cercando di conquistare la fiducia del purosangue Avalon, divenuto indomabile dopo la scomparsa della sua custode. Non ci resta che aspettare la puntata di stasera per scoprire chi riuscirà ad avere la meglio.

L’imperatrice Sissi e l’imperatore Franz Joseph

Segreti di famiglia e nuove tensioni a Possenhofen

Nel frattempo emergono complicazioni fuori e dentro la corte, che riguardano Sissi e anche il resto della sua famiglia: la sorella Sophie Charlotte prova un forte attrazione verso Ludovico II di Baviera, contrastata dalla madre Ludovika, che medita di chiuderla in convento. Louis, invece, desidera presentare la fidanzata Henriette Mendel alla famiglia ma un’offerta di carriera lo mette costretto ad una scelta dolorosa. Parallelamente, la misteriosa morte della madre di Linda apre un caso su cui l’ispettore Hieronymus avvia delle indagini, aggiungendo tensione all’intreccio familiare.