Chad Michael Murray: “Per due mesi in ospedale, ero in punto di morte. Un’infermiera mi ha salvato la vita”

Chad Michael Murray, attore noto per i suoi ruoli in serie tv e film di successo come Una mamma per amica e Quel pezzo venerdì, ha raccontato di essere stato in punto di morte quando aveva 15 anni. Vittima di un grave problema all’intestino e di una conseguente emorragia interna, fu salvato da un’infermiera.

Chad Michael Murray, volto di celebri serie televisive come Dawson's Creek, Una mamma per amica e One Tree Hill, ha raccontato per la prima volta di aver rischiato la vita da adolescente. L'attore, 43 anni, ospite del podcast Great Company ha rivelato che a 15 anni fu vittima di un'emorragia interna che lo costrinse a un ricovero ospedaliero durato oltre due mesi: "Ero in punto di morte" ha spiegato, e fu un'infermiera di nome Sandy a salvargli la vita donandogli il sangue. Un'altra, di nome Alana, lo incoraggiò a intraprendere la carriera da modello che gli permise poi l'ingresso nel mondo dello spettacolo.

Il racconto di Chad Michael Murray

Il famoso attore, diventato noto con i suoi personaggi in serie televisive cult e film di successo, quando aveva 15 anni fu vittima di un volvolo, una condizione in cui l'intestino si attorciglia su se stesso: l'operazione a cui si sottopose gli scatenò un'emorragia interna. "Persi il 50% del sangue, ero in punto di morte" ha raccontato ospite del podcast Great Company. I ricordi legati a quell'esperienza sono tanti e ancora oggi ha delle visioni su quei terribili giorni: fu ricoverato per due mesi e "ricordo di aver visto mio padre e un prete ai piedi del mio letto, parlavano di estrema unzione". Fu un'infermiera, Sandy, a salvargli la vita donandogli il suo sangue. "Rimasi in ospedale per due mesi, i miei organi smisero di funzionare perché il sangue si era coagulato. Hanno dovuto aspettare che guarissi per poi operarmi di nuovo, per ripulire tutto", ha aggiunto.

L'incontro con l'infermiera Alana

Durante la sua permanenza in ospedale conobbe un'infermiera di nome Alana che faceva anche la modella. Fu lei a incoraggiarlo a entrare nel mondo dello spettacolo. "Mi disse che dovevo fare il modello, ma io volevo fare l'attore" ha raccontato Chad Michael Murray che, grazie all'infermiera, riuscì a trovare i giusti contatti per inserirsi nel mondo dello spettacolo. La permanenza in ospedale lo ha aiutato anche a rendere solido il rapporto con il padre, trovatosi da solo a crescere cinque figli. "Quell'uomo è duro come l'acciaio, gli sono infinitamente grato".