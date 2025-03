video suggerito

Come sta James Van Der Beek: "Il cancro mi ha messo faccia a faccia con la morte. Non potevo più essere padre" In occasione del suo 48esimo compleanno, James Van Der Beek ha spiegato come sta dopo la diagnosi di tumore al colon-retto. In un video pubblicato su Instagram, l'attore di Dawson's Creek ha spiegato: "Mi sono trovato faccia a faccia con la morte. Non potevo più essere marito e padre con i miei figli. Sono in via di guarigione".

A cura di Elisabetta Murina

James Van Der Beek ha compiuto 48 anni. In occasione del suo compleanno, il noto attore di Dawson's Creek ha parlato delle sue condizioni di salute, dopo che lo scorso novembre ha pubblicamente annunciato di avere un tumore al colon-retto. "Cosa mi ha insegnato il cancro", ha raccontato in un video pubblicato su Instagram, raccontando come è cambiata la sua vita e come sta oggi.

"Cosa mi ha insegnato il cancro", le parole di James Van Der Beek

"Volevo condividere con voi qualcosa che ho imparato. Chi sono io?”, ha spiegato Van Der Beek nel video pubblicato sui social, che parte da questa semplice domanda. L'attore ha spiegato di essersi trovato a fare i conti con la morte: "Mi sono trovato faccia a faccia con la morte e tutte quelle definizioni a cui tenevo così tanto mi sono state strappate via. Non potevo più essere un marito che aiutava la moglie, un padre che andava a prendere i suoi figli e li metteva a letto ed era lì per ora. Non potevo nemmeno essere un custode della terra perché a volte ero troppo debole per potare gli alberi". L'interprete del personaggio di Dawson Leery in Dawson's Creek ha però spiegato di essere molto positivo e fiducioso: "Sono in via di guarigione e il livello di energia è altissima. Ma quando sarò davvero fuori pericolo ve lo farò sapere, contateci".

La diagnosi di cancro lo scorso novembre

Lo scorso novembre James Van Der Beek aveva annunciato pubblicamente di aver ricevuto una diagnosi di tumore al colon-retto. E, come aveva fatto sapere People, l'attore si era concentrato sulla sua famiglia, regalando un viaggio tutti insieme in Egitto alla moglie Kimberly e ai sei figli Olivia, Joshua, Annabel, Emilia, Gwendolyn e Jeremiah. "Ho un cancro al colon-retto. Ho affrontato privatamente questa diagnosi e ho preso provvedimenti per risolverla, con il sostegno della mia incredibile famiglia", aveva dichiarato. Nel frattempo l'attore ha continuato a lavorare e prossimamente dovrebbe apparire in The Real Full Montu, uno speciale che vede diversi attori famosi affrontare il tema del cancro alla prostata, ai testicoli e al colon-retto. "C'è motivo per essere ottimisti, io mi sento bene", aveva poi aggiunto.