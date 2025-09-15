Sofia Vergara non si presenta agli Emmy 2025: “Prima della cerimonia sono finita al pronto soccorso”

Sofia Vergara non ha partecipato agli Emmy 2025 a causa di un problema di salute che l’ha colpita prima di raggiungere l’evento. Era attesa tra le presentatrici, ma è finita al pronto soccorso.

Sofia Vergara con un post su Instagram ha comunicato ai suoi fan di aver dovuto rinunciare alla partecipazione alla 77esima edizione degli Emmy Awards, tenutasi al Peacock Theater di Los Angeles. L'attrice e modella avrebbe dovuto presentare e annunciare uno dei premi di categoria, ma sui social ha rivelato di aver trascorso la serata al pronto soccorso a causa di una forte allergia agli occhi. Nel post carosello alcune immagini di sé, tra cui un video che la ritrae stesa su un letto d'ospedale.

Le parole di Sofia Vergara sull'assenza agli Emmy

"Non sono riuscita ad andare agli Emmy, ma sono finita al pronto soccorso" ha scritto Sofia Vergara su Instagram in un post in cui mostra cosa le è successo. Colpita da una forte allergia agli occhi poco prima di raggiungere l'evento, ha dovuto rinunciare alla serata di gala, dove avrebbe dovuto presentare un premio di categoria, per risolvere il problema di salute. In un video presente nel post, si mostra stesa su un letto d'ospedale. Poi in una foto rende pubblico il suo occhio tumefatto, colpito dall'allergia. "Scusate, ho dovuto disdire. Sono stata colpita dalla più folle allergia agli occhi appena prima di salire in macchina".

L'assenza di Eric Dane per la SLA

Anche Eric Dane non si è presentato alla cerimonia di premiazione per gli Emmy. Era atteso perché avrebbe dovuto celebrare il 20esimo anniversario di Grey's Anatomy insieme agli altri colleghi tra cui Jesse Williams, ma a causa del suo problema di salute annunciato cinque mesi fa, la sclerosi laterale amiotrofica, non ha potuto presenziare sul palco. Lo scorso giugno raccontò che il suo braccio destro aveva smesso "di funzionare": "Temo che tra pochi mesi perderò anche quello snistro, sto lottando con tutte le mie forze", disse ospite del podcast Good Morning America. L'attore non ha rivelato pubblicamente il motivo per il quale non si è presentato alla cerimonia.