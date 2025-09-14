Emmy Awards 2025 su Sky e Now: dove seguire la cerimonia di premiazione in Italia in diretta da Los Angeles

Nella notte tra domenica 14 e lunedì 15 settembre 2025 andrà in scena da Los Angeles la cerimonia di premiazione degli Emmy Awards 2025. L’evento prenderà il via alle 20 (ora di New York), cioè le 2 di notte di lunedì in Italia. La diretta sarà disponibile in esclusiva su Sky e in streaming su NOW.

Nella notte tra domenica 14 e lunedì 15 settembre 2025 andrà in scena da Los Angeles la cerimonia di premiazione degli Emmy Awards 2025. L’evento prenderà il via alle 20 (ora di New York), cioè le 2 di notte di lunedì in Italia, mentre il red carpet e il pre-show partiranno circa un’ora prima, intorno all’1 di notte. La diretta sarà disponibile in esclusiva su Sky e in streaming su NOW, permettendo agli spettatori italiani di seguire live la notte più attesa della televisione americana.

Tra i protagonisti della nuova edizione degli Emmy Awards ci sono molte produzioni già note al pubblico italiano grazie a Sky e NOW. In corsa per i premi più importanti troviamo infatti titoli come The Last of Us, The Pitt, The White Lotus e The Penguin, tutte tra le serie più nominate di quest’anno. Sul fronte degli interpreti spiccano nomi di primo piano come Pedro Pascal, Bella Ramsey, Noah Wyle, Colin Farrell e Cristin Milioti, candidati nelle categorie dedicate alla recitazione.

La 77ª edizione dell'evento vedrà sul palco del Peacock Theater di Los Angeles una schiera di stelle del piccolo e grande schermo. Il comico Nate Bargatze condurrà la serata, affiancato da una lista di presentatori che include nomi come Stephen Colbert, Sydney Sweeney, Sofia Vergara, Kathryn Hahn, Jennifer Coolidge, Kristen Bell, Angela Bassett, Elizabeth Banks, Jenna Ortega, Catherine Zeta-Jones, Sarah Paulson, Eric Dane, Colman Domingo, Tina Fey e Kathy Bates.

Nate Bargatze, presentatore degli Emmy Awards 2025

Oltre ai riconoscimenti ufficiali, la cerimonia di quest'anno si distingue per la "swag bag" destinata a presentatori, vincitori e nominati. Valutato fino a un milione di dollari, questo pacchetto comprende trattamenti di lusso come una sessione di restauro dei capelli del valore di 3900 dollari e un mese di benessere da 1000 dollari, oltre ad accessori di design, articoli di bellezza e persino donazioni per le vittime degli incendi di Los Angeles del gennaio 2025.