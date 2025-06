Eric Dane malato di SLA: “Il braccio destro ha smesso di funzionare. Tante cose sono fuori dal mio controllo”

video suggerito

A cura di Gaia Martino

Eric Dane ha rilasciato la sua prima intervista dopo la diagnosi di SLA. L'attore di Grey's Anatomy e Streghe lo scorso aprile ha rivelato pubblicamente di essere affetto da sclerosi laterale amiotrofica e nonostante la malattia gli permetta di "continuare a lavorare", così come rivelò, sta iniziando a soffrire i sintomi. "Il lato destro del mio corpo ha smesso di funzionare" ha spiegato a Diane Sawyer a Good Morning America. In lacrime ha poi ammesso: "Non sento, nel mio cuore, che questa sia la mia fine".

Le parole di Eric Dane

"Ho un braccio funzionante, quello sinistro. Il lato destro ha completamente smesso di funzionare": con queste parole Eric Dane ha parlato della malattia che gli hanno diagnosticato a inizio anno. L'attore di Grey's Anatomy e Streghe in un'intervista a Good Morning America ha dichiarato che, secondo lui, mancano "ancora pochi mesi" prima che smetta di funzionare anche il braccio sinistro. "È una cosa che fa riflettere", ha continuato, aggiungendo di essere "preoccupato di perdere la funzionalità delle gambe". Eric Dane, ricordando i suoi giorni prima della diagnosi, ha spiegato di aver notato che qualcosa non andava quando iniziò ad avvertire debolezza nella mano destra: "Non ci feci caso in quel momento. Pensavo di aver mandato troppi messaggi o che la mano fosse affaticata. Qualche settimana dopo notai che la situazione stava peggiorando". Ha consultato diversi specialisti e neurologi per 9 mesi, prima che gli diagnosticassero la SLA. "Non dimenticherò mai quelle tre lettere, le ricordo dal momento in cui mi sveglio".

In lacrime confessa: "Sto lottando, non sento di essere arrivato alla fine della mia storia"

Quando le cose "si fanno troppo difficili, mi rivolgo a mia moglie", ha dichiarato Eric Dane che, dopo la diagnosi di SLA, ha annullato il divorzio con Rebecca Gayheart. Nel corso dell'intervista ha raccontato: "Chiamo Rebecca, parlo con lei ogni giorno. Siamo riusciti a diventare migliori amici e i migliori genitori, lei è la mia più grande sostenitrice. Mi affido a lei". Commosso e in lacrime ha poi commentato: "Non credo che questa sia la fine della mia storia, non sento, nel mio cuore, che questa sia la mia fine. Sto lottando con tutte le mie forze, ma ci sono tante cose fuori dal mio controllo". L'attore si è detto "arrabbiato" perché desidera essere presente quanto più a lungo possibile nella vita delle sue figlie. "Mio padre mi è stato portato via quando ero piccolo. Ora ci sono buone probabilità che io venga portato via dalle mie figlie che sono ancora piccole", le parole.