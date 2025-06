video suggerito

Eric Dane in pubblico con la fidanzata Jannell Shirtcliff: “Dopo la diagnosi di SLA le ha chiesto di stargli accanto” Eric Dane ha sfilato sul red carpet della premiere di Countdown insieme alla fidanzata Jannell Shirtcliff. L’ex moglie non è l’unica donna a stargli accanto: anche la regista, stando a una fonte vicina all’attore, è molto presente in questo periodo delicato. “Dopo la diagnosi di SLA lui le ha chiesto di stargli accanto”, le parole. Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

A cura di Gaia Martino

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Eric Dane ieri ha sfilato sul red carpet a Los Angeles, alla premiere di Countdown, serie televisiva nella quale recita nei panni del personaggio Nathan Blythe. Dopo l'intervista a Good Morning America, si tratta della prima apparizione pubblica dopo l'annuncio della diagnosi di SLA. Nonostante il il suo braccio destro abbia "smesso di funzionare", continua a lavorare: ai microfoni dei giornalisti presenti alla premiere ha commentato che "Andrò avanti finché non si romperanno le ruote, il lavoro mi fa andare avanti", le parole riportate da People.com. Al suo fianco, sul red carpet, Jannell Shirtcliff, la sua nuova compagna.

Le foto di Eric Dane con Jannell Shirtcliff

Eric Dane, dopo la diagnosi di SLA, aveva ritirato le carte del divorzio con Rebecca Gayheart, sua ex moglie, ma tra loro non c'è stato alcun ritorno di fiamma sentimentale. Oggi sono "migliori amici e complici", uniti per amore dei loro figli. Il cuore di Eric Dane, infatti, è occupato: alla premiere di Countdown è apparso sorridente, mano nella mano, con Jannell Schirtcliff, regista e fotografa.

I due starebbero insieme da tempo ma tra loro ci sono stati numerosi alti e bassi: "Hanno una relazione altalenante da oltre tre anni, ma ci tengono molto l'uno all'altra" ha dichiarato una fonte vicina all'attore a Entertainment Tonight. Visto il periodo delicato che il celebre Mark Sloan di Grey's Anatomy sta affrontando, "lei è molto presente" nella sua vita: "Eric le ha chiesto di stargli accanto". Dopo la diagnosi di SLA "sono ancora più uniti", le parole.

Eric Dane sulla SLA: "Quando lavoro mi sento bene"

Eric Dane sta iniziando a subire i primi sintomi della SLA. Ne ha parlato in un'intervista a Good Morning America durante la quale ha spiegato di aver perso la funzionalità del braccio destro. Ai giornalisti presenti alla premiere ha aggiunto: "Andrò avanti finché non si romperanno le ruote. Il lavoro mi tiene sveglio, mi fa andare avanti, è molto importante in questo momento. Il mio umore è sempre più o meno positivo. Questo, in fin dei conti, è tutto ciò che conta".