Eric Dane affetto da SLA fotografato in sedia a rotelle: “È molto triste, ma cerca di mostrarsi coraggioso”

Eric Dane è stato fotografato all’aeroporto di Washington mentre veniva trasportato in sedia a rotelle. L’attore, affetto da SLA, ha incontrato il deputato Eric Swalwell per parlare della mancata ricerca contro la malattia che gli è stata diagnosticata. “Ho due figlie a casa, voglio vedere laurearsi, sposarsi”, le sue parole.
A cura di Gaia Martino
Immagine

Eric Dane è stato avvistato fuori all'aeroporto di Washington in sedia a rotelle. L'attore noto per i suoi ruoli in Streghe, Euphoria e Grey's Anatomy ha annunciato lo scorso aprile di essere affetto da SLA. A giugno spiegava di aver perso la mobilità del braccio destro, e temeva di peggiorare giorno dopo giorno. Al DailyMail una fonte vicina all'attore ha spiegato che le sue condizioni stanno peggiorando. Si trovava a Washington per l'incontro con il deputato democratico Eric Swalwell al quale ha confessato di voler combattere fino al suo ultimo respiro per vedere le sue figlie "laurearsi e sposarsi".

Come sta Eric Dane, apparso in pubblico in sedia a rotelle

Il DailyMail ha reso pubbliche le foto di Eric Dane, paparazzato all'aeroporto di Washington mentre veniva trasportato in sedia a rotelle. Un fotografo, si legge, gli ha chiesto un commento da rilasciare ai suoi fan: "Mantieni la fede, amico" ha risposto l'attore con la voce roca. Lo scorso giugno si diceva preoccupato di perdere il controllo della mobilità. Stando a quanto rivelato da una fonte a lui vicina, "la situazione continua a peggiorare": "È molto triste, ma cerca di mostrarsi coraggioso, perché vuole godersi quello che ha ora. Sa che il domani non è garantito".

Eric Dane "non vuole che le persone soffrano" mentre attraversa la malattia: "Vuole circondarsi di positività", le parole della fonte.

L'incontro con il deputato democratico Eric Swalwell

L'attore si trovava a Washington DC per incontrare Eric Swalwell, politico e membro della Camera dei Rappresentanti della California, per discutere dei mancati progressi sulla ricerca contro la SLA. Eric Dane, scrive Metro.co, ha fatto un vero e proprio appello al politico dichiarando: "Ho due figlie a casa, voglio vederle laurearsi, sposarsi. Vorrei avere dei nipoti. Voglio esserci per tutto questo, combatterò fino all'ultimo respiro". 

