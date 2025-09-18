È morto Brad Everett Young, fotografo e attore: recitò in Grey’s Anatomy e General Hospital

È morto Brad Everett Young all’età di 46 anni. Fotografo e attore che recitò in Grey’s Anatomy e General Hospital, è stato coinvolto in un incidente stradale la scorsa domenica.

Brad Everett Young, attore e fotografo di celebrità, è morto lo scorso 15 settembre all'età di 46 anni. La notizia arriva solo in queste ore, dopo l'annuncio del suo agente, Paul Christensen a People.com. Ha recitato in serie televisive di successo come Grey's Anatomy e General Hospital, oltre ad aver immortalato le star del cinema e della moda sui red carpet di Hollywood: è rimasto coinvolto in un incidente stradale, morendo sul colpo.

Le cause della morte di Brad Everett Young

Ad annunciare la sua morte è stato l'agente, Paul Christensen: Brad Everett Young è morto a 46 anni in un incidente stradale. Era alla guida sulla 134 Freeway in California, nella notte, quando un'auto che viaggiava contromano lo ha colpito in pieno. Il pirata della strada, scrive The Hollywood Reporter, è sopravvissuto, mentre l'attore e fotografo di successo è morto sul colpo. Il suo agente lo ha così omaggiato in una dichiarazione a People.com: "Brad aveva una passione straordinaria per l'arte e per le persone che la rendono possibile. Ha vissuto la sua missione fino in fondo e il suo lascito continuerà a vivere attraverso Dream Loud Official". Il fotografo e attore aveva fondato l'iniziativa Dream Loud Official che lavorava per il il ripristino di programmi di musica e arte nelle scuole americane.

La carriera di Brad Everett Young: in quale serie tv e film ha recitato

Brad Everett Young, morto a 46 anni, è stato un famoso fotografo, ma nel corso della sua carriera ha recitato anche in numerose serie televisive di successo tra cui Grey's Anatomy, nella quale ha interpretato il ruolo di un paziente con l'appendicite, Beverly Hills 90210 e General Hospital. Con oltre 2milioni di followers su Instagram, condivideva gli scatti che faceva ai volti noti di Hollywood. Ha interpretato anche dei piccoli ruoli in film come Charlie's Angels, Jurassic Park III, The Artist, e Dr. Jekyll and Mr. Hyde.