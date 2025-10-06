Addio a Kimberly Hébert Gregory, attrice nota al pubblico per i suoi ruoli in serie di successo come Grey’s Anatomy, Vice Principals nei panni della dottoressa Belinda Brown e The Big Bang Theory. Aveva 52 anni e, stando alle parole dell’ex marito, era malata da tempo.

Kimberly Hébert Gregory in Vice Principals

È morta Kimberly Hébert Gregory. L'attrice, nota al pubblico per i suoi ruoli in serie di successo come Vice Principals, Grey's Anatomy e The Big Bang Theory,aveva 52 anni. A darne notizia l'ex marito Chester Gregory con un post sui social. Il decesso sarebbe avvenuto lo scorso 3 ottobre dopo una lunga malattia.

La carriera di Kimberly Hèbert Gregory

Nata a Houston (Texas) il 7 dicembre del 1972, Kimberly Hèbert Gregory ha iniziato la sua carriera nel mondo del teatro quando era adolescente. Dopo un diploma nella scuola di recitazione della sua città e una laurea in psicologia al Mount Holyoke College, ha debuttato come attrice in diverse produzione della Chicago Theatre Company. Il mondo del cinema è arrivato nel 2007 con il film I Think I love My Wife. Negli anni successivi si è fatta spazio anche nel piccolo schermo, quando il pubblico l'ha conosciuta per ruoli da guest star in diverse serie tv di successo. Tra queste si ricordano The Big Bang Theory nel 2014, dove ha interpretato il personaggio di Ms Davora e Grey's Anatomy nello stesso anno.

Kimberly Hèbert Gregory in Grey’s Anatomy

Nel 2027 è entrata a far parte del cast di Vice Principals con il ruolo Dr. Belinda Brown, recitando accanto a Danny McBride e Waltogn Goggins. Quest'ultimo ha voluto ricordarla con un messaggio su Instagram, accompagnato da una loro foto insieme: "Abbiamo perso una delle migliori con cui abbia mai lavorato. Ho avuto l'onore… la fortuna di conoscerla, passare mesi a lavorare con questa regina in Vice Principals. Mi ha fatto ridere come nessun altro. Una professionista". Tra le altre apparizioni al cinema e in tv si ricordano Shameless nel 2014, Gossip Girl nel 2007, Law and Order nel 2010, Better Call Saul nel 2017. L'uomo film risale al 2013 ed è stato Craig Before the Creek. Per quanto riguarda la sua vita privata, è stata sposata con Chester Gregory, con cui ha avuto un figlio e successivamente ha divorziato.