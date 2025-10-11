È morta Diane Keaton, l’attrice aveva 79 anni: “La famiglia chiede il rispetto della privacy”

"È morta Diane Keaton": a riportare la notizia è il magazine People. Secondo i primi dettagli diffusi, l'attrice si sarebbe spenta a 79 anni in California: "Non sono disponibili ulteriori notizie al momento e la sua famiglia ha chiesto il rispetto della privacy, secondo quanto riporta un loro portavoce", fa sapere il magazine americano. Arriva così, completamente inaspettata, la notizia della scomparsa di una delle attrici più amate e stimate di Hollywood, una delle poche in grado di coniugare talento, personalità, senso dell'umorismo e un'innata eleganza. Sembra che da qualche mese non apparisse in pubblico, ma non era stata diffusa alcuna notizia preoccupante circa le sue condizioni di salute. Nel corso della sua lunga e brillante carriera ha recitato in film come Il Padrino, Il padre della sposa, Book Club – Tutto può succedere, Il club delle prime mogli, Perché te lo dice mamma, Io e Annie che le valse l'Oscar e il Golden Globe come Migliore attrice protagonista. Nella vita privata, Diane Keaton non si è mai sposata. Tuttavia ha vissuto la maternità adottando due figli. Nel 1995 ha adottato Dexter, che oggi ha 29 anni. Nel 2000 ha adottato Duke che oggi ha 25 anni.

Diane Keaton e Woody Allen

Diane Keaton, una carriera cinematografica lunga più di cinquant'anni. Nata a Los Angeles nel 1946, Diane Keaton ha debuttato nel cinema nel 1970 recitando nel film Amanti e altri estranei. Nel 1972, poi, ha preso parte al film Il Padrino, interpretando Kay Adams – Corleone accanto a Marlon Brando e Al Pacino. Con quest'ultimo avrebbe avuto anche una relazione sentimentale. Poi, Woody Allen si è innamorato del suo talento (e non solo) e l'ha voluta nel film Provaci ancora, Sam. E più tardi in altri sette suoi film tra cui il già citato Io e Annie, Radio Days, Manhattan e Interiors. Allen e Keaton ebbero una relazione che con il tempo si è trasformata in una intensa amicizia. Più di recente, Diane Keaton ha recitato in film come Ti presento i suoceri diretto da Michael Jacobs, Book Club – Il capitolo successivo con la regia di Bill Holderman e Summer Camp diretto da Castilel Landon. Diane Keaton pubblicava saltuariamente contenuti su Instagram, dove conta oltre due milioni di follower. In una foto risalente allo scorso aprile, ultimo post che compare sul suo profilo, era ritratta mentre giocava con il suo cane. In queste ore, la tragica e inaspettata notizia della sua morte.