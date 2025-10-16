spettacolo
Le cause della morte di Diane Keaton, la famiglia rivela: “Era malata, aveva una polmonite”

La famiglia ha rivelato le cause della morte di Diane Keaton. L’attrice, che si è spenta sabato 11 ottobre all’età di 79 anni, aveva vissuto la malattia nel massimo riserbo.
A cura di Daniela Seclì
La famiglia di Diane Keaton ha rivelato le cause della morte della star hollywoodiana. In un comunicato diramato dal magazine People, i dettagli sulle delicate condizioni di salute che hanno causato la morte di Diane Keaton a 79 anni. In queste ore, è stato rivelato che a causare il decesso avvenuto sabato 11 ottobre è stata una polmonite.

Diane Keaton è morta a causa di una polmonite. La notizia della morte di Diane Keaton è giunta all'improvviso e per molti completamente inaspettata. Da qualche tempo, tuttavia, l'amatissima attrice de Il Padrino e Io e Annie non compariva in pubblico. La famiglia è stata travolta da un'ondata di affetto e vicinanza, non solo da parte dei colleghi della star, ma anche da parte di tutti colori che hanno amato i suoi film: "La famiglia Keaton è grata per gli straordinari messaggi di amore e sostegno ricevuti in questi giorni per l'amata Diane, che è morta di polmonite l'11 ottobre".

La famiglia di Diane Keaton traccia un ritratto dell'attrice. In un primo momento, la famiglia aveva chiesto il rispetto della privacy e aveva evitato di rilasciare dichiarazioni su quanto accaduto. In queste ore, invece, ha voluto rendere omaggio all'attrice tracciandone un ritratto carico di amore: "Amava gli animali e sosteneva la comunità delle persone senza fissa dimora". Per questo la famiglia ha proposto a chiunque voglia rendere omaggio a Diane Keaton di fare una donazione a un rifugio per animali o a un'associazione che si occupa di aiutare i senzatetto. Nei giorni scorsi erano trapelate alcune indiscrezioni sugli ultimi mesi della vita di Diane Keaton. L'attrice aveva deciso di circondarsi solo dei parenti più stretti e appariva molto dimagrita. Inoltre, aveva messo in vendita la casa in cui viveva dal 2017. Sabato 11 ottobre il tragico epilogo.

