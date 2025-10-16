Le cause della morte di Diane Keaton, la famiglia rivela: “Era malata, aveva una polmonite”

La famiglia ha rivelato le cause della morte di Diane Keaton. L’attrice, che si è spenta sabato 11 ottobre all’età di 79 anni, aveva vissuto la malattia nel massimo riserbo.

Diane Keaton nel 2024

La famiglia di Diane Keaton ha rivelato le cause della morte della star hollywoodiana. In un comunicato diramato dal magazine People, i dettagli sulle delicate condizioni di salute che hanno causato la morte di Diane Keaton a 79 anni. In queste ore, è stato rivelato che a causare il decesso avvenuto sabato 11 ottobre è stata una polmonite.

Diane Keaton è morta a causa di una polmonite. La notizia della morte di Diane Keaton è giunta all'improvviso e per molti completamente inaspettata. Da qualche tempo, tuttavia, l'amatissima attrice de Il Padrino e Io e Annie non compariva in pubblico. La famiglia è stata travolta da un'ondata di affetto e vicinanza, non solo da parte dei colleghi della star, ma anche da parte di tutti colori che hanno amato i suoi film: "La famiglia Keaton è grata per gli straordinari messaggi di amore e sostegno ricevuti in questi giorni per l'amata Diane, che è morta di polmonite l'11 ottobre".

La famiglia di Diane Keaton traccia un ritratto dell'attrice. In un primo momento, la famiglia aveva chiesto il rispetto della privacy e aveva evitato di rilasciare dichiarazioni su quanto accaduto. In queste ore, invece, ha voluto rendere omaggio all'attrice tracciandone un ritratto carico di amore: "Amava gli animali e sosteneva la comunità delle persone senza fissa dimora". Per questo la famiglia ha proposto a chiunque voglia rendere omaggio a Diane Keaton di fare una donazione a un rifugio per animali o a un'associazione che si occupa di aiutare i senzatetto. Nei giorni scorsi erano trapelate alcune indiscrezioni sugli ultimi mesi della vita di Diane Keaton. L'attrice aveva deciso di circondarsi solo dei parenti più stretti e appariva molto dimagrita. Inoltre, aveva messo in vendita la casa in cui viveva dal 2017. Sabato 11 ottobre il tragico epilogo.