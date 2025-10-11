Vita privata di Diane Keaton: le storie con Woody Allen e Al Pacino, i figli adottivi e la scelta di non sposarsi

Diane Keaton, morta a 79 anni, non ha mai voluto sposarsi. Madre adottiva di Dexter e Duke, ha avuto due storie d’amore importanti, con Woody Allen e Al Pacino. Due anni fa raccontò che non usciva con un uomo da circa 15 anni.

La morte di Diane Keaton ha scosso il mondo del cinema. La notizia è arrivata in queste ore dai media americani: la celebre attrice è morta a 79 anni per cause sconosciute, ma da diverso tempo non aggiornava i suoi profili social. Lascia i due figli adottivi, Dexter e Duke, che hanno chiesto il rispetto della privacy per affrontare il doloroso lutto in intimità. Diane Keaton non si è mai sposata: ha avuto diverse relazioni sentimentali, tra cui con Woody Allen e Al Pacino, ma per scelta non è mai voluta convolare a nozze. Nel 2023 raccontò che non usciva con qualcuno da almeno 15 anni.

La storia d'amore tra Diane Keaton e Woody Allen

Diane Keaton e Woody Allen

Il primo grande amore di Diane Keaton è stato Woody Allen. Si conobbero a teatro negli anni '70, ma si ritrovarono sul set di un film che ha dato inizio al vero successo dell'attrice, Io e Annie, grazie al quale vinse un Oscar. Il legame professionale con il regista si tramutò presto in una lunga e tormentata storia d'amore. Il film (il cui titolo originale era Annie Hall) riprende il nomignolo con cui Allen amava chiamarla, appunto Annie. Si lasciarono per volere di Woody Allen, stando a quanto raccontò l'attrice. "Ricordo che Woody mi disse: ‘Stare con te è come camminare sulle uova'. Penso che si riferisse al mio essere troppo sensibile. Mi feriva qualunque cosa", le parole riportate da Il Giornale.

Le relazioni con Warren Beatty e Al Pacino

Dopo la storia con Woody Allen, Diane Keaton iniziò una storia con Warren Beatty con il quale nel 1981 girò Reds, film che le permise di ricevere la seconda nomination all'Oscar e il David di Donatello come miglior attrice straniera. La loro relazione, però, terminò con le riprese del film. Conobbe Al Pacino sul set de Il Padrino, dove lei interpreta Kay Adams. "La nostra relazione cominciò dopo le riprese de Il padrino – Parte seconda" raccontò lei in un'intervista per CBS News, e terminò dopo le riprese della parte terza del film, cinque anni dopo circa a causa di visioni differenti di vita. "Al era più impostato di me, un vero attore, viveva per il suo lavoro, ed era il tipo di persona che durante una cena era capace di recitare Shakespeare, lì, davanti a tutti", disse lei.

Diane Keaton e Al Pacino

Chi sono i figli adottivi Dexter e Duke

Al centro della vita di Diane Keaton ci sono sempre stati i figli, Dexter e Duke, adottati in età matura. Dexter è nata il 15 dicembre 1995 ed è stata adottata nel 1996: aveva un profondo legame con la madre, spesso raccontato su Instagram il cui nome è mrs.whitenoize. Nel 2021 si è sposata. Duke ha 25 anni ed è stato adottato dall'attrice nel 2001: vicino al mondo della musica, sul profilo Instagram condivide immagini di sé in studi di registrazione.