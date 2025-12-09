James Van Der Beek ha venduto i cimeli di Dawson’s Creek per pagarsi le cure: quanto ha raccolto l’attore

James Van Der Beek ha ufficialmente venduto gli oggeti da lui recuperati sul set di Dawson’s Creek e Varsity Blues. Dalla vendita all’asta l’attore ha ricavato 47mila dollari, con i quali pagherà le cure per il cancro.

Lo scorso novembre, James Van Der Beek aveva aperto un'asta nella quale metteva in vendita alcuni cimeli recuperati dal set di Dawson's Creek e del film Varsity Bules. L'intento era quello di recuperare del denaro per poter fronteggiare le spese necessarie per il cancro al colon retto che gli è stato diagnosticato nell'estate del 2023. L'asta si è chiusa e l'attore ha racimolato una cifra anche piuttosto importante.

Quanto ha guadagnato James Van Der Beek

Risale alla giornata di sabato 6 dicembre la chiusura dell'asta nella quale sono stati venduti gli oggetti recuperati dal set della serie Dawson's Creek e del film Varsity Blues, che di fatto lo hanno reso famoso. Gli oggetti venduti facevano parte della collezione personale dell'attore e la dalla vendita ha ottenuto 47mila dollari. Con questa cifra Van Der Beek pagherà le cure per contrastare il cancro, dopo la diagnosi ricevuta nell'estate 2023 e resa nota a distanza di qualche mese. L'attore, d'altra parte, aveva già dichiarato che aveva conservato questi cimeli sapendo che un giorno gli sarebbero potuti tornare utili, in un'intervista a People aveva detto: "Sebbene mi senta un po' nostalgico mentre mi separo da questi oggetti, è bello poterli offrire tramite l'asta di Propstore per condividerli con coloro che hanno sostenuto il mio lavoro nel corso degli anni".

A quanto sono stati venduti gli oggetti dal set

A racimolare più soldi è stata la collana che il personaggio interpretato da Van Der Beek, ovvero l'iconico Dawson Leery, aveva regalato all'indimenticabile Joey Porter interpretata da Katie Holmes. Il monile è stato venduto all'asta per 26.628 dollari, seguita da alcune decorazioni che tappezzavano la camera di Dawson, come ad esempio il modellino di Indiana Hones e un pupazzo di ET, che sono stati venduti per 5.991 dollari ed è stato acquistato anche lo schienale di una sedia, pagato 2.663 dollari. Sono stati comprati dagli appassionati anche alcuni indumenti come un maglione bianco, sempre al prezzo di 2.663 dollari e anche una camicia di flanella che l'attore indossava sul set, per ben 2.396 dollari.