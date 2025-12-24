Tylor Chase, l’ex collega di Nickelodeon lo salva dalla strada: pranzo, hotel e tentativo di convincerlo per la rehab

Daniel Curtis Lee, ex collega di Tylor Chase in Ned Scuola di Sopravvivenza, interviene per aiutarlo: pranzo, hotel e chiamata al padre dell’attore senzatetto. Gli ha offerto anche di pagargli la riabilitazione.

Dopo settimane di video virali che mostravano le condizioni disperate di Tylor Chase, un primo segnale di speranza arriva da chi ha condiviso con lui gli anni d'oro di Nickelodeon. Daniel Curtis Lee, l'attore che interpretava Cookie in Ned Scuola di Sopravvivenza, è intervenuto concretamente per sottrarre il suo ex collega alla vita di strada che lo stava consumando.

Il gesto di Daniel Curtis Lee

Lee non si è limitato alle dichiarazioni d'intenti o ai post social che esprimono preoccupazione. Ha rintracciato Chase per le strade di Riverside, California, dove l'ex attore viveva da senzatetto, e lo ha portato fuori a pranzo. Un momento di normalità che Chase probabilmente non viveva da tempo, lontano dai marciapiedi e dagli sguardi pietosi dei passanti che lo filmavano per TikTok.

Dopo il pranzo, Lee ha fatto il passo successivo: ha sistemato Chase in un hotel, offrendogli un tetto sicuro e la possibilità di riprendersi dalla vita in strada. Ma l'obiettivo di Lee va oltre l'aiuto immediato: l'attore ha incoraggiato Chase a prendere la decisione più difficile, quella di entrare in un centro di riabilitazione, offrendogli anche un aiuto economico.

La chiamata al padre e il collegamento con Ned

"L'amore è davvero tutto ciò che possiamo dare alle persone, insieme al tempo, e sono felice che sia riuscito ad avere quella connessione con suo padre", ha dichiarato Lee, spiegando come durante l'incontro abbiano chiamato il padre di Chase. Una chiamata che potrebbe rappresentare il primo passo verso la ricostruzione di legami familiari probabilmente logorati dalla situazione.

Ma la riunione virtuale non si è fermata al padre. Lee e Chase si sono messi al telefono anche con Devon Werkheiser, il volto principale di Ned Scuola di Sopravvivenza, l'attore che interpretava Ned, il protagonista della serie. Un momento che ha riportato insieme, almeno vocalmente, tre dei principali membri del cast che all'inizio degli anni Duemila intratteneva milioni di adolescenti.

Un intervento che fa la differenza

L'azione di Daniel Curtis Lee si distingue nettamente dal voyeurismo digitale che ha caratterizzato le ultime settimane. Mentre i video di Chase continuavano a circolare su X e TikTok, documentando il suo degrado con sintomi evidenti di abuso di fentanyl, Lee ha scelto di muoversi concretamente. Non commenti sui social, non dichiarazioni di impotenza: un pranzo, un hotel, una telefonata. Azioni tangibili che possono fare la differenza tra un'ulteriore discesa e una possibile risalita.