Tylor Chase, nuovi video choc dell’ex attore di Nickelodeon: “Mostra i sintomi di chi usa fentanyl”

Dopo il primo video che aveva scosso i fan, la situazione di Tylor Chase continua a peggiorare sotto gli occhi impotenti dei social. L'ex volto di Nickelodeon, noto per il ruolo di Martin Qwerly in Ned Scuola di Sopravvivenza, è al centro di una nuova ondata di clip che stanno circolando su X e altre piattaforme, documentando un progressivo declino che va ben oltre le difficoltà economiche.

Il video tornato virale

Come abbiamo rilevato anche noi di Fanpage.it, nelle ultime settimane si sono moltiplicati gli avvistamenti dell'attore 36enne per le strade di Los Angeles. I luoghi cambiano – angoli di strada, parcheggi, marciapiedi – ma la condizione resta la stessa: quella di un uomo che ha perso ogni ancora di salvezza. La frequenza con cui questi contenuti emergono sui social dimostra come Chase sia ormai una presenza costante nelle zone più difficili della città di Los Angeles, dove la crisi degli homeless e quella degli oppioidi si intrecciano quotidianamente.

L'ultimo avvistamento: una polo dei Raiders e uno sguardo perso

Il filmato più recente, che sta raccogliendo migliaia di visualizzazioni, mostra Tylor Chase con indosso una polo della squadra di football dei Raiders. Chase fatica visibilmente a parlare, la sua articolazione è compromessa, i movimenti appaiono scoordinati. Chi ha esperienza nel riconoscere i sintomi dell'abuso di sostanze ha subito individuato i segni tipici dell'uso di fentanyl, l'oppioide sintetico che sta devastando intere fasce della popolazione americana. Accenna un sorriso e strabuzza gli occhi quando accetta l'offerta dell'uomo che sta girando il video per poi mostrarlo sui social.

Il fentanyl e l'epidemia che devasta Los Angeles

Il fentanyl è diventato negli ultimi anni il principale responsabile delle morti per overdose negli Stati Uniti. Cinquanta volte più potente dell'eroina, questo oppioide sintetico viene spesso miscelato con altre droghe, aumentando esponenzialmente i rischi per chi lo assume. A Los Angeles, dove Chase vive da senzatetto, la crisi del fentanyl ha raggiunto livelli emergenziali, con quartieri interi trasformati in zone dove la sostanza circola liberamente.

L'impotenza dei colleghi e il fallimento della raccolta fondi

Devon Werkheiser, Lindsey Shaw e Daniel Curtis Lee, ex colleghi di Chase ai tempi di Nickelodeon, avevano già espresso la loro preoccupazione dopo il primo video virale. Ora, di fronte a questi nuovi filmati, il senso di impotenza si fa ancora più tangibile. Non hanno rilasciato nuove dichiarazioni, ma i loro precedenti commenti – in cui si dichiaravano "spaventati" e "increduli" – assumono oggi una dimensione ancora più drammatica.