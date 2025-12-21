L’ex star di Nickelodeon Tylor Chase oggi sarebbe un senza tetto, il video tornato virale preoccupa i fan

Immagine via X @Kollege Kidd

Tylor Chase è stato uno dei volti del canale per bambini Nickelodeon, diventato popolare grazie alla sua interpretazione del personaggio di Martin Qwerly nella serie Ned Scuola di Sopravvivenza all'inizio degli Anni Duemila. All'epoca era appena un adolescente, oggi di anni ne ha 36 e le condizioni in cui vive preoccupano i fan.

Sui social è tornato virale un video, comparso per la prima volta su TikTok lo scorso settembre, che mostra il giovane attore con un aspetto trasandato e in condizioni che hanno allarmato coloro che lo conoscono. Chase vivrebbe da tempo come un senza tetto per le strade di Los Angeles e sarebbe in visibile difficoltà. Nella clip una donna gli chiede se sia lui "quello di Disney Channel" e Chase precisa "Nickelodeon", ricordando poi il suo ruolo in tv, la sua carriera e spiegando come si chiama.

Il video era diventato virale già qualche mese fa e all'epoca era stata aperta una raccolta fondi sul sito GoFundMe per aiutarlo e raccogliere beni di prima necessità come cibo e vestiti. Le donazioni sarebbero arrivate a circa 1200 dollari ma si sarebbero poi interrotte per decisione della madre di Chase. La donna avrebbe infatti chiesto la chiusura della raccolta fondi, spiegando che il figlio soffre di disturbo bipolare e che ciò di cui avrebbe bisogno sarebbero "cure mediche e non soldi", ponendo così l'attenzione sul delicato tema della salute mentale associato a "star bambine", sempre più frequenti nel mondo dello spettacolo.

Anche in molti ex colleghi di Chase e volti di Nickelodon, come Devon Werkheiser, Lindsey Shaw e Daniel Curtis Lee, hanno parlato delle sue condizioni dicendosi "increduli" e "spaventati", ma anche "impotenti" nel non sapere come poterlo aiutare a stare meglio e a ritrovare un equilibrio dopo diversi momenti di difficoltà vissuti nell'ultimo periodo.