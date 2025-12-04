Eric Dane malato di SLA: “Non ho motivo di essere di buon umore in nessun momento e in nessun giorno”

Eric Dane è tornato a parlare delle sue condizioni di salute, dopo la diagnosi di SLA resa pubblica lo scorso aprile. L’attore di Grey’s Anatomy ha spiegato: “Non ho motivo di essere di buon umore in nessun momento, in nessun giorno”.

Eric Dane è tornato a parlare delle sue condizioni di salute. Lo scorso aprile l'attore di Grey's Anatomy ed Euphoria ha reso pubblica la diagnosi di SLA e di recente è stato visto in sedia a rotelle fuori dall'aeroporto di Washington. Lo scorso giugno si era detto preoccupato di perdere il controllo del suo corpo e, stando a quanto aveva rivelato una fonte a lui vicina, da giugno ha "solo un braccio funzionante".

"Non ho motivo di essere di buon umore in nessun momento, in nessun giorno", ha dichiarato Dane durante una recente conversazione con l'organizzazione no profit I AM ALS, di cui è ambasciatore. "Non credo che nessuno mi biasimerebbe se salissi di sopra in camera mia, mi infilassi sotto le lenzuola e passassi le due settimane successive a piangere”, ha poi aggiunto. L'attore ha deciso di parlare delle sue condizioni di salute nella speranza con il suo percorso possa essere d'aiuto a più persone possibile: "È una questione fondamentale garantire che le persone siano informate sulla SLA e su cosa possiamo fare per combatterla e migliorare la situazione".

Nonostante il peggiorare delle sue condizioni di salute, Eric Dane ha recentemente annunciato che tornerà a recitare. L'attore tornerà sul set di Brilliant Minds con un ruolo che ha uno scopo ben preciso, quello di un pompiere affetto dalla sua stessa malattia. Stando alle anticipazioni americane, il personaggio sarebbe stato pensato tenendo conto delle sue esigenze, scelto apposta per poter mostrare al pubblico certi aspetti legati alla malattia e poter sensibilizzare ancora di più a riguardo.