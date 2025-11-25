Eric Dane torna in tv dopo la diagnosi di SLA, cosa farà l’ex star di Grey’s Anatomy

Eric Dane tornerà a recitare. Dopo l'annuncio di questa estate, quando aveva comunicato di essere affetto da SLA, l'attore torna sul set di una serie televisiva, Brilliant Minds, dove però interpreta un pompiere affetto proprio dalla sua stessa malattia.

Il personaggio interpretato da Eric Dane non sarà casuale

Si tratterebbe, in realtà, di un episodio speciale della serie e secondo quanto riportato dalle anticipazioni americane il personaggio interpretato dall'attore sarebbe stato scritto in maniera tale da corrispondere alle esigenze di Dane, dopo averci lavorato a stretto contatto. È un ritorno sul set significativo per l'ex star di Grey's Anatomy, che torna a recitare dopo mesi e mesi lontano dal set. È un personaggio che, quindi, sarebbe stato scelto appositamente per poter mostrare certi aspetti legati alla malattia, consentendo a Dane di recitare nelle condizioni a lui più congeniali, senza alterare la storia raccontata nella serie. Inoltre, sembra che gli sceneggiatori si siano confrontati anche con la persona che realmente ha ispirato la storia raccontata in questo episodio, che è stato costruito appositamente come una finestra di approfondimento sul tema della malattia.

Come sta Eric Dane dopo la diagnosi di SLA

A chiamare l'attore sarebbe stato lo showrunner della serie, Michael Grassi, che ha chiesto a Dane se volesse prendere parte alla serie e lui avrebbe accettato convinto dal valore umano trasmesso dell'episodio, ma soprattutto per dare visibilità ad una malattia difficile da gestire e conoscere come la SLA. Dopo l'annuncio della malattia, il divo è riapparso lo scorso settembre in un video, durante gli Emmy Awards, a distanza di un mese è stato fotografato in sedia a rotelle, chiaro segnale che la malattia pian piano sta pian piano facendo il suo corso. Nonostante le difficoltà, però, l'attore sembra stia provando a reagire: "È molto triste, ma si mostra coraggioso" rivelano fonti a lui vicine.