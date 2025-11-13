James Van Der Beek vende i cimeli di Dawson’s Creek per pagare le cure per il cancro: cos’ha messo all’asta

James Van Der Beek ha scelto di mettere all'asta alcuni cimeli recuperati dal set di Dawson's Creek, ovviamente legati al personaggio da lui interpretato. Il motivo è legato alle sue condizioni di salute: con il ricavato delle vendite, infatti, conta di pagarsi le costose cure per il cancro, che sta affrontando in questi mesi.

Perché James Van Der Beek vende i cimeli di Dawson's Creek

Una scelta per certi versi fuori dal comune e l'attore ha deciso di affidarsi ad una celebre casa d'aste, la Propstore, che è per l'appunto legata alla vendita di cimeli cinematografici. Dal 5 al 7 dicembre, la casa d'aste allestirà una vendita che prende il nome di Winter Entertainment Memorabilia Live Auction, dove i fan di Dawson's Creek, ma soprattutto di James Van Der Beek, potranno comprare abiti di scena provenienti dal set di una delle serie più amate di sempre, ma che arrivando anche da Varsity Blues, un film del 1999 sul football, di cui l'attore è stato protagonista. In un'intervista di recente lasciata alla testata People, Van Der Beek ha spiegato il perché della sua decisione:

Sono anni che conservo questi oggetti di valore, aspettando il momento giusto per farne uso, e poiché ho dovuto fare i conti con una serie di imprevisti che mi sono capitati, è chiaro che quel momento è arrivato. Se da una parte provo un senso di nostalgia all'idea di separarmi da cimeli, dall'altra sono felice di poterli condividere, grazie alla vendita all’asta di Propstore, con le persone che hanno sostenuto il mio lavoro per anni.

Quali sono gli oggetti messi all'asta

Ma, cosa c'è tra gli oggetti custoditi con tanta cura dall'attore? Nell'elenco dei memorabilia, che si può trovare proprio sul sito della casa d'aste, ci sono i vestiti indossati nel primissimo episodio di Dawson's Creek, come la camicia scozzese diventata iconica per i fan della serie; si aggiunge la collana che Dawson regala a Joey per il ballo della scuola, un momento romantico che segna la storia d'amore dei due. Oltre a questi oggetti, poi, figurano anche alcune cose dal film Varsity Blues, come le scarpe da football.

L'apparizione alla reunion di Dawson's Creek

Un anno fa James Van Der Beek ha ricevuto una diagnosi di tumore al terzo stadio al colon-retto. L'attore l'ha annunciato diversi mesi dopo, ha poi dichiarato di essere ottimista in merio alla possibilità di remissione della malattia, sapendo inoltre di poter contare sulla sua famiglia, piuttosto numerosa. Lo scorso settembre James avrebbe dovuto prendere parte alla reunion del cast di Dawson's Creek tenutasi sul palco del Richard Rogers Theatre di New York. L'attore purtroppo non è potuto essere lì, ma non ha fatto mancare la sua presenza, mandando un video saluto che ha fatto il giro dei social.