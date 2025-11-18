Liev Schreiber in ospedale per accertamenti: il forte mal di testa, le ipotesi e la richiesta di esami

L’attore statunitense Liev Schreiber, 58 anni, è stato ricoverato domenica sera a New York dopo aver accusato un forte mal di testa. Durante la notte Schreiber è rimasto in ospedale e, nella giornata di lunedì, ha svolto una serie di esami diagnostici per chiarire la natura del disturbo.

L’attore statunitense Liev Schreiber, 58 anni, è stato ricoverato domenica sera a New York dopo aver accusato un forte mal di testa. Secondo fonti vicine alla star, al manifestarsi del sintomo ha contattato il suo medico, che lo ha indirizzato immediatamente verso il pronto soccorso. Durante la notte Schreiber è rimasto in ospedale e, nella giornata di lunedì, ha svolto una serie di esami diagnostici per chiarire la natura del disturbo.

Stato di salute attuale e ipotesi mediche

È stato riferito che, nonostante il malore, Schreiber è in grado di parlare e camminare senza problemi e ha piena mobilità degli arti. La sua portavoce ha dichiarato: "Per massima cautela, Liev è entrato in ospedale per degli accertamenti e, al momento, è stato autorizzato a tornare al lavoro". Gli esami sono ancora in corso e al momento non è stata resa nota una diagnosi specifica. Il suo stato di salute tiene in apprensione fan e addetti ai lavori. Il mal di testa intenso che lo ha colpito può avere molte cause — dallo stress fisico o emotivo, a disturbi neurologici o vascolari — e il fatto che siano stati avviati accertamenti approfonditi è una buona prassi per escludere eventuali complicazioni.

I ruoli che lo hanno reso famoso nelle serie e al cinema

Schreiber è noto per il suo ruolo protagonista nella serie televisiva Ray Donovan e per i numerosi film in cui ha recitato. La serie gli è valsa diverse nomination ai Golden Globe ed Emmy. Ha recitato, inoltre, in molti film di successo, tra cui: Scream (come Cotton Weary), X-Men Origins: Wolverine (nel ruolo di Victor Creed / Sabretooth), Spotlight (Premio Oscar come miglior film), Salt, The Manchurian Candidate e Defiance.