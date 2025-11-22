Michele Morrone: “Sto scrivendo un film su mio padre malato di Alzehimer, è scomparso vent’anni fa”

Michele Morrone è stato ospite al Vanity Fair Stories, dove ha parlato dei suoi nuovi progetti, tra cui c’è anche la scrittura di un film su suo padre malato d’Alzheimer.

Michele Morrone è uno degli attori italiani che ha trovato la sua fortuna all'estero, conosciuto anche fuori dall'Italia, è stato ospite del Vanity Fair Stories, l'evento dedicato alla nota testata che si tiene a Milano. L'attore ha parlato dei suoi progetti futuri, tra cui c'è quello di scrivere un film ispirato a suo padre, scomparso ormai vent'anni fa e affetto dal morbo di Alzheimer.

Michele Morrone e il film su suo padre

Lo abbiamo visto da poco nel film con Blake Lively, Un altro piccolo favore, sarà nella seconda stagione di The Gentleman e nel film Maserati, dove ha avuto l'opportunità di girare accanto a grandi nomi di Hollywood. A questo proposito, Morrone ha raccontato come ha vissuto questa esperienza: "Ogni progetto è diverso e ti dà sempre l'opportunità di entrare in te stesso, di scoprire qualcosa di te. Interfacciarsi con grandissimi attori come Anthony Hopkins, poter stare con loro e vederli divertirsi è una scuola enorme". La sua carriera di sta costruendo pian piano e, infatti, i progetti all'orizzonte non mancano, anche piuttosto personali, come quello che lo vede per la prima volta legato alla scrittura di un film e non solo alla recitazione:

Ci sono diverse personalità che mi piacerebbe affrontare. Adesso però sto scrivendo un film autobiografico, che ricorda mio papà, che era malato di Alzehimer. Lui non c'è più da vent'anni, ma io volevo capire che cosa succede al cervello nel momento in cui ti ammali.

Un progetto importante e delicato, al quale se ne aggiunge anche un altro, quello con il regista Francesco Carrozzini, figlio di Franca Sozzani: "Sto producendo questo film in collaborazione con Amazon Prime: uscirà nel 2027 e si intitolerà Blame it on Rome, in cui io sarò il protagonista".

Il commento a Belve sugli attori italiani

Insomma, ruoli non ne mancano e anche se la sua intervista a Belve è diventata celebre, Morrone sta dimostrando di fare carriera. Seduto sullo sgabello di fronte a Francesca Fagnani, l'attore aveva infatti detto parole dure nei confronti dei suoi colleghi italiani: