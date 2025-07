Michele Morrone sul circolino degli attori: “Ripeterei quanto detto a Belve. Giorgia Meloni mi ha ringraziato”

Tra le "belve" intervistate da Francesca Fagnani nell'ultima edizione del fortunato format in onda su Rai2 anche Michele Morrone. Il "divo internazionale" (come si era definito nel corso dell'intervista) aveva rivendicato con la giornalista il successo conquistato all'estero, scagliandosi contro il "circolino italiano" degli attori – dichiarazioni condivise successivamente anche via social – e sottolineando di sentirsi molto più talentuoso di alcuni suoi colleghi. In una recente intervista, l'attore ha confermato la sua posizione, continuando a descriversi come "un outsider" del panorama artistico nostrano.

Michele Morrone contro il "circolino italiano degli attori": le dichiarazioni a Belve e lo sfogo sui social

Lo scorso 20 maggio Michele Morrone si era seduto sullo scomodo sgabello degli studi di Belve e da lì aveva raccontato di sentire su di sé un "grosso pregiudizio" dovuto alla profonda spaccatura che lo separa dal resto dei suoi colleghi: "Qui in Italia sembra che per essere riconosciuti come attori devi avere l'aria del poeta maledetto, quello che conosce i poeti, si fa le canne, quei sinistroidi che hanno la boiserie pure nel c**o. Io non sono così". Alla conduttrice, poi, aveva detto senza mezzi termini che l'unico collega che reputava più bravo di lui era Alessandro Borghi. A poche ore dalla messa in onda dell'intervista, Morrone era intervenuto sui social con un post al vetriolo, continuando a criticare quegli attori che "fanno i finti inclusivi democratici, sinistroidi che, dopo aver preso un ca**o di David, si sentono Dei scesi in terra".

E non si era fermato, pubblicando quello che sembrava a tutti gli effetti un attacco contro Luca Marinelli, interprete di Mussolini nella serie M. "Siete più tristi delle vostre stesse idee – aveva scritto via Instagram – gente che ‘si sente male e ha sofferto' per aver interpretato il Duce, ma che, come per magia, si riprende benissimo da questo tumulto dopo aver incassato 1,5 milioni di euro. Patetici".

"Giorgia Meloni mi ha scritto un bellissimo messaggio per ringraziarmi"

Dopo oltre due mesi dalle sue dichiarazioni, Michele Morrone ha ribadito con fermezza di essere convinto di quanto detto e che rifarebbe tutto allo stesso modo. Intervistato da Libero, l'attore ha rimarcato l'esistenza di pregiudizi nel mondo dello spettacolo: "Sono un artista, non mi interessa la politica, ma la mentalità di oggi è che se non fai parte di una certa casta non sei un vero artista, non fa del buon cinema, non ha passioni". Consapevole delle critiche scatenate dalle sue parole sul cinema italiano, Morrone ha apprezzato la vicinanza ricevuta, in particolare dalla presidente del Consiglio: "Sono rimasto molto contento per il messaggio bellissimo che mi ha inviato Giorgia Meloni. Mi ha ringraziato".