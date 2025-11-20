spettacolo
video suggerito
video suggerito

Spencer Lofranco è morto a 33 anni: addio all’attore di Jamesy Boy e Gotti

Morto a 33 anni Spencer Lofranco, attore di Jamesy Boy e Gotti. Le autorità canadesi indagano sulle cause del decesso avvenuto martedì nella provincia della Columbia Britannica.
Vuoi leggere Fanpage.it senza pubblicità? Abbonati ora
A cura di Gennaro Marco Duello
0 CONDIVISIONI
Immagine

Il cinema americano perde uno dei suoi talenti emergenti. Spencer Lofranco, attore canadese noto per i ruoli in Jamesy Boy e Gotti, è morto a soli 33 anni. La notizia, confermata dal fratello Santino attraverso un post su Instagram, ha scosso il mondo dello spettacolo negli States.

Un decesso ancora avvolto nel mistero

Secondo quanto riportato da TMZ, la morte di Lofranco è attualmente oggetto di indagine da parte delle autorità della Columbia Britannica, la provincia canadese. Al momento sono sconosciute le cause del decesso, che sarebbe avvenuto martedì scorso e di cui si ha notizia solo oggi. Il fratello Santino ha voluto rendere omaggio pubblicamente a Spencer, descrivendolo come "una leggenda" capace di "cambiare la vita delle persone".

Era una promessa del cinema

In un'intervista rilasciata a Interview nel 2014, Spencer Lofranco si era descritto come un giovane naturalmente portato per la comicità, "sempre impegnato a far ridere gli altri ed essere al centro dell'attenzione". Una predisposizione che lo ha spinto, all'età di 17 anni, a intraprendere seriamente la carriera di attore. Lofranco aveva perfezionato le sue capacità attoriali frequentando un corso intensivo annuale alla New York Film Academy. Fu proprio durante questo periodo di formazione che ottenne il suo primo ruolo importante in Jamesy Boy, il film che lo avrebbe lanciato nel panorama cinematografico.

Leggi anche
Kevin Spacey assolto ma cancellato da Hollywood: l’ultimo film sceneggiato da Eva Henger

La pellicola, che racconta la storia vera di un giovane delinquente alla ricerca di redenzione, aveva permesso a Lofranco di mostrare il suo talento drammatico e la sua capacità di portare sullo schermo personaggi complessi e tormentati.

Una carriera breve ma intensa

Nonostante la giovane età, Spencer Lofranco aveva accumulato già sette film in carriera. Tra questi spiccano At Middleton del 2013, dove aveva recitato al fianco di Andy Garcia e Vera Farmiga, e Unbroken del 2014, il film diretto da Angelina Jolie sulla storia del veterano di guerra Louis Zamperini. Nel 2015 aveva partecipato a Home, mentre il suo ultimo lavoro risale al 2018 con Gotti, biopic sul famigerato boss mafioso americano. In quella produzione Lofranco aveva avuto l'opportunità di recitare accanto a John Travolta e alla compianta Kelly Preston.

John Travolta e Spencer Lofranco in "Gotti"
John Travolta e Spencer Lofranco in "Gotti"
Film
0 CONDIVISIONI
Immagine
Anteprima
La scommessa di Mediaset con La Ruota dei Campioni: la prima serata inizia alle 20.40
Ecco come Mediaset userà il Torneo dei Campioni contro Affari Tuoi
Pier Silvio Berlusconi asso pigliatutto: "Ok il prezzo è giusto su Canale5, non si è fatto fregare dalla Rai"
Diamo a Samira Lui quello che è di Samira Lui, tutt'altro che una valletta succinta
Eleonora D'Amore
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
spettacolo
api url views