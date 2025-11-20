Spencer Lofranco è morto a 33 anni: addio all’attore di Jamesy Boy e Gotti

Il cinema americano perde uno dei suoi talenti emergenti. Spencer Lofranco, attore canadese noto per i ruoli in Jamesy Boy e Gotti, è morto a soli 33 anni. La notizia, confermata dal fratello Santino attraverso un post su Instagram, ha scosso il mondo dello spettacolo negli States.

Un decesso ancora avvolto nel mistero

Secondo quanto riportato da TMZ, la morte di Lofranco è attualmente oggetto di indagine da parte delle autorità della Columbia Britannica, la provincia canadese. Al momento sono sconosciute le cause del decesso, che sarebbe avvenuto martedì scorso e di cui si ha notizia solo oggi. Il fratello Santino ha voluto rendere omaggio pubblicamente a Spencer, descrivendolo come "una leggenda" capace di "cambiare la vita delle persone".

Era una promessa del cinema

In un'intervista rilasciata a Interview nel 2014, Spencer Lofranco si era descritto come un giovane naturalmente portato per la comicità, "sempre impegnato a far ridere gli altri ed essere al centro dell'attenzione". Una predisposizione che lo ha spinto, all'età di 17 anni, a intraprendere seriamente la carriera di attore. Lofranco aveva perfezionato le sue capacità attoriali frequentando un corso intensivo annuale alla New York Film Academy. Fu proprio durante questo periodo di formazione che ottenne il suo primo ruolo importante in Jamesy Boy, il film che lo avrebbe lanciato nel panorama cinematografico.

La pellicola, che racconta la storia vera di un giovane delinquente alla ricerca di redenzione, aveva permesso a Lofranco di mostrare il suo talento drammatico e la sua capacità di portare sullo schermo personaggi complessi e tormentati.

Una carriera breve ma intensa

Nonostante la giovane età, Spencer Lofranco aveva accumulato già sette film in carriera. Tra questi spiccano At Middleton del 2013, dove aveva recitato al fianco di Andy Garcia e Vera Farmiga, e Unbroken del 2014, il film diretto da Angelina Jolie sulla storia del veterano di guerra Louis Zamperini. Nel 2015 aveva partecipato a Home, mentre il suo ultimo lavoro risale al 2018 con Gotti, biopic sul famigerato boss mafioso americano. In quella produzione Lofranco aveva avuto l'opportunità di recitare accanto a John Travolta e alla compianta Kelly Preston.